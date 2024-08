Dakota Fanning neemt het op tegen de Frankenstein van de 22e eeuw

“Een monster gemaakt van mensen.” Neill Blomkamp – de regisseur van onder andere District 9 en Chappie – schreef die zin ooit op een stukje papier en daar is uiteindelijk de korte film Zygote uit voortgekomen. Het verhaal gaat over een mijn waar iets gloeiend mis is gegaan, een stukje in de toekomst. En door dat foutje moeten een blinde militair en een ‘synthetic’ – een mensachtige robot gespeeld door Dakota Fanning – het nu opnemen tegen een afschuwelijk monster dat volledig uit lichaamsdelen van mensen bestaat.

“Ik had een BMW-reclame met Dakota gemaakt en ik vond het fantastisch om met haar te werken,” zegt Blomkamp. Voor het personage Barkley, de mensachtige robot, had hij dus meteen Fanning in gedachten. Ze kreeg het script opgestuurd en na het lezen wilde ze absoluut de hoofdrol spelen. In begin is ze ietwat timide, maar naarmate Barkley meer van de situatie begrijpt, wordt ze ook daadkrachtiger. Ze moet het immers opnemen tegen de Frankenstein van de 22e eeuw.

Blomkamp brengt de films uit via Oats Studio, waarmee hij vooral experimentele korte films wil maken. De eerste reeks korte films staat nu bijna helemaal online en als die goed ontvangen wordt, zal Blomkamp met een vervolgreeks komen.

Bekijk Zygote hieronder:

Op het youtubekanaal van Oats Studios kun je alle korte films bekijken.