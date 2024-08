‘Damn’, de nieuwe hitsingle van Brunzyn en Bokoedro is geland op aarde

Brunzyn en Bokoedro vormen samen het meest wavey koppel in de Nederlandse muziekgeschiedenis, en echt te vergelijken met een bestaand duo zijn ze niet. Ik ben al de hele middag op zoek naar verbanden. Ze zijn te jong om te weten wie Peppie en Kokkie zijn, en ze zijn zeker geen clown en acrobaat. Bassie en Adriaan zijn daarom bij deze uitgesloten, en Asterix en Obelix komen enkel in de buurt als een van de twee niet in een ketel met toverdrank is gevallen, maar in plaats daarvan in een lauwwarme jacuzzi met lean. Wie de bezettende Romeinen zijn in dit verhaal is nog een raadsel, maar het meest voor de hand ligt een leger vol puristen die vinden dat muziek in 2019 nog steeds coherent en begrijpelijk moet zijn.



Steun deze twee dappere strijders door hierboven de video voor Damn te bekijken. De track is onderdeel van een aankomende EP van producer Tobi Checker.

Videos by VICE



Volg Noisey op Facebook, Instagram en Twitter.