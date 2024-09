Dan Farrimond is teletekstkunstenaar, en daar is hij verdomde goed in

Beeld met dank aan Dan Farrimond

Als er iets is in de wereld dat nooit zal veranderen, dan is het teletekst wel. Ondanks de luxe van internet en digitale zenders zijn de hoekige letters en het 8-bitachtige beeld nog gewoon in al hun vloekende kleurenpracht te zien op tv. De Engelse kunstenaar Dan Farrimond is verknocht aan de schoonheid en het potentieel van dit antieke lage-resolutiebeeld (van 80 bij 80 pixels) en gebruikt teletekst als zijn artistieke medium.

Portretten van Freddy Mercury, pokémonparodieën, een melkmonster dat een fictieve metropool binnenvalt; het zijn slechts enkele voorbeelden van wat Dan Farrimond zoal in teletekst maakt. Zijn werk hangt ergens tussen het ouderwetse en futuristische in, waardoor het voelt alsof je kijkt naar een film uit de jaren tachtig waarin voorspellingen over de 21e eeuw worden gedaan die allemaal uitkomen.

“Voor mij stond teletekst altijd symbool voor het hoogtepunt van technologie, zelfs toen ik het pas midden jaren negentig ontdekte,” vertelt Farrimond. “Het was een on-demand nieuwsdienst in een tijd dat mobiele telefoons en internet werden gezien als duur speelgoed voor nerds.”

Hoewel teletekst nu alweer een aantal decennia meegaat, gebruikt Farrimond het pas sinds kort om kunst mee te maken. “Pas in 2012 ging ik me echt verdiepen in teletekst. Ik maakte toen een aantal pagina’s voor de eerste editie van het International Teletext Art Festival,” vertelt Farrimond. “Het was spannend om te zien dat mijn woorden en beelden op televisie kwamen, maar het is daarnaast ook gewoon heel leuk om te doen.”

Zijn obsessie met het medium werpt inmiddels zijn vruchten af. De ARD, de grootste publieke omroep van Duitsland, bood Farrimond vorige maand een digitale kunstenaarsresidentie aan. Dertig dagen lang voorzag hij de teletekst van ARD van kunst. “Elke dag heb ik op de onderwerpen van ARD Tekst gereageerd, of het nu ging om het nieuws van het tomatengevecht tijdens La Tomatina of het vijftigjarige jubileum van Star Trek,” vertelt Farrimond. “De kunstwerken worden uiteindelijk verzameld en opgeslagen in een internetarchief, als een soort teleteksttentoonstelling die de nieuwsmaand in pixels weergeeft.”

Bekijk de website van Dan Farrimond voor meer van zijn digitale retrokunst.