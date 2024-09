Deze foto van Kanye West, Lil Yachty, Quavo, Vic Mensa, Offset, Big Sean en Tyler, The Creator roept heel wat vragen op

Er is eergisteren iets geks gebeurd. Quavo (je kent hem wellicht van een of ander groepje dat Migos heet) plaatste de bovenstaande foto op Instagram met het onderschrift “TURBO”. Op de foto zie je de volgende rappers: Quavo, Vic Mensa, Offset, Big Sean, Lil Yachty, Tyler, the Creator, en Kanye West. Op de muur staat ‘TURBO GRAFX 6’ geschreven, waardoor we ervan uit mogen gaan dat de foto werd genomen tijdens de albumopnames van de nieuwe plaat van Kanye, waar hij trouwens van zegt dat-ie deze zomer uitkomt. Het is een iconische foto. Toch blijven we zitten met een boel vragen.

Wat voor boot heeft Kanye net gekocht?

Het zwembad van Drake is misschien groter, maar wie heeft de beste plek in de haven?

Hoe gaat Big Sean de track waar ze nu aan werken verkloten?

Als je de leeftijden van deze mensen bij elkaar optelt, is de uitkomst dan de leeftijd van Kanye?

Hoeveel kost de broek van Vic Mensa?



Foto via Quavo’s Instagram

Wie heeft de duurste jeans aan? Heeft die van Offset de meeste scheuren?

Hoeveel horloges zou Offset kunnen dragen? Draagt hij daar nu een Apple Watch? Hoe zou de biometrische data van Offset er uitzien?

Waarom ziet Ye eruit alsof hij bezeten is?

Is dat een seapunk-videoclip op het tv-scherm in de achtergrond?



Wie heeft deze foto genomen? Thijs Willekes?

Had Lil Yachty iets anders dan een Rose Gold iPhone kunnen hebben?

Waarom is Big Sean zo in de war?



Wie is de mysterieuze halfmens die achter Big Sean staat en uit de foto geknipt werd?

Waarom doen Tylers pet en het haar van Yachty ons aan Kerstmis denken?

Waarom heeft Vic zijn Southside-tattoo nog niet verwijderd?

Wat is de gemiddelde afstand van hand tot kruis in deze foto?



Wat is Kanye’s favoriete nummer van Migos?

Wat is Offsets favoriete nummer van Kanye?

Wat is Big Seans favoriete nummer van Lil Yachty?

Wat is Lil Yachty’s favoriete nummer van Big Sean?

Weet Lil Yachty wie Big Sean is?



Is dat Skeletor op Vic Mensa’s rechter broekspijp?

Waarom ben ik teleurgesteld dat Skepta niet op deze foto staat?

Wat denken jullie dat de favoriete Disneyfilm van Big Sean is?

Waarom ziet Lil Yachty eruit als een figurant in een videoclip van Ricky Martin?

Hoe zou het met Ricky Martin zijn? Leeft hij nog steeds ‘la vida loca’?



Wanneer gaan we weer eens lekker Spaanse tapas eten?



Halen Vic Mensa en Quavo hun kleren bij het Leger des Heils?

Waar is Macklemore?

Is normcore nog steeds een ding?

Draagt Kanye nou witte Vans?

Welke wijn is lekker bij calamaris?



Wie in deze foto houdt het meest van memes?

Waarom ziet Lil Yachty eruit als een vleesgeworden GIF-plaatje?

Moesten ze niet allemaal witte schoenen aan? Heeft Vic Mensa de memo niet gehad?

Wat zou Thijs Willekes vinden van de kledingstijl van Ricky Martin?

Wie gaat er volgende week donderdag mee tapas eten?