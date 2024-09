Daniel Popper vindt dat visuele kunst op festivals meer waardering verdient

Laten we het over lichtkunstenaars hebben. De mensen die een technorammer extra kracht bijzetten door in de break alle lichten aan te gooien. Die je met bizarre visuals of stroboscopen helemaal gek maken. En die in De School met een enkel wit spotje na twee uur geel licht de dansvloer in lichterlaaie zetten. Soms hebben lichtkunstenaars net zoveel invloed op de dansvloer als dj’s en kunnen ze de gedraaide platen op een bizarre manier versterken. Terwijl ze zelf nauwelijks – sorry voor de woordgrap – in de schijnwerpers staan.

De grootste visuele kunstenaars kwamen daarom vorige week vrijdag op Amsterdam Dance Event bij elkaar om over hun werk te vertellen tijdens Absolut BeamLab Bar. Zo liet Justin Bolognino van META zien hoe we als festivalgangers door middel van visuele technieken onderdeel kunnen worden van een festival. Children of The Light toonde hun fenomenale reflector-pakken en stroboscoop-grid nog eens.

Ook de Zuid-Afrikaan Daniel Popper sprak tijdens Absolut BeamLab Bar. Hij maakt onmenselijk grote kunstinstallaties op festivals overal ter wereld en wekt de beelden tot leven door er visuals op te projecteren. Ik sprak hem na zijn presentatie.

THUMP: Hoi Daniel! Op welke manier wil je de wereld veranderen met je werk?

Daniel Popper: Ik geloof echt dat kunst de kracht heeft om emoties los te maken bij mensen en ze nieuwe ervaringen kan geven die ze nooit voor mogelijk hielden. De kunst die ik heb gezien, inspireerde mij ook en had een zekere impact op mijn leven, waardoor ik ben gaan doen wat ik nu doe.

Waardoor ben je zelf geïnspireerd?

Andere installatie-artiesten, zoals Anish Kapoor. Maar ook door de shows van mijn favoriete artiesten en de kunst die ik heb gezien op Burning Man en AfrikaBurn.

Wat is je grootste droom binnen dit vak?

Eigenlijk draait het mij vooral om hiermee door te kunnen gaan en te overleven binnen dit werk. Ik wil de financiële vrijheid hebben om te kunnen doen wat ik wil, zonder grenzen.

Is het dan zo lastig om dit te werk te blijven doen?

Ja, want je moet ook commercieel werk doen om de rekeningen te betalen en dat kan beklemmend werken. Mijn doel is om tot een punt van totale vrijheid te komen, waardoor ik zelf kan bepalen wat ik wil maken en op welke manier.

Reflections (2013)

Deze installatie is door Popper gebouwd voor het festival AfrikaBurn. Het was negen meter hoog en bevatte drie verdiepingen. Na het festival werd het visuele kunstwerk in brand gestoken.



Is er een verschil tussen werken in Zuid-Afrika en hier?

Er is veel minder budget in Zuid-Afrika dan in Europa. Met grotere budgetten heb je meer mogelijkheden en kun je grotere projecten realiseren. Maar er is veel talent in Zuid-Afrika.

Ga je door een kleiner budget ook creatiever te werk?

Jazeker, je leert te werken met een zekere beperking en ik werk daarom ook veel met verschillende materialen die ik hergebruik.

Wanneer was je echt verrast van het eindresultaat?

Het eerste project op Boom Festival met The Flying Serpents was echt overweldigend voor iedereen. We hadden niet verwacht dat het zo zou gaan worden, het was de grootste installatie die ik op dat moment gebouwd heb en het was toen heel onwerkelijk om het te zien.

Boom Venus’s (2014)

Het waren de toegangspoorten tot het Boom Festival in Portugal. Tien meter hoog en acht meter breed.

Op welke manier kan festival art een grotere impact hebben in de toekomst?

Als festivalorganisatoren installatieartiesten dezelfde waardering gaan geven die dj’s krijgen. Door een groter budget vrij te maken en meer mogelijkheden te bieden, zodat artiesten zoals wij ons meer kunnen uitleven met onze fantasieën, en daarin een stap verder kunnen gaan. Festivals verkopen vaak zichzelf door in aftermovies en op foto’s de decoratie in beeld te brengen, terwijl dj’s dan minder op de voorgrond staan. Ik vind daarom dat we wel meer waardering verdienen.

Wat moet er dan zoal veranderen?

Ik denk dat het moet beginnen met het krijgen van meer fans, dat mensen zich meer gaan beseffen hoe belangrijk visual art is voor de beleving van een festival. Er zijn een paar festivals die al het goede voorbeeld geven, zoals Boom Festival en Fusion. Dj’s en visuele artiesten worden daar echt als gelijken gezien. Het resultaat daarvan is dat festivalgangers een fantastische ervaring krijgen, waarin creativiteit veel meer naar voren komt. In alle vormen, niet alleen muzikaal gezien maar ook door kunst. Dan gaan mensen naar een festival om de beleving, en niet om Martin Garrix te zien.