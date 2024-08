Daniela Vega schrijft geschiedenis als eerste transgender persoon bij de Oscars

Gisteravond schreef Daniela Vega geschiedenis als de allereerste transgender persoon die te gast was op het podium van de Oscars. Dat was voor het eerst in de 90-jarige geschiedenis van de prijs.

Afgelopen herfst speelde Vega in Una mujer fantástica van Sebastian Lelio, die gaat over de ervaringen van een Chileense transvrouw. Toen werd Vega genoemd als potentiële Oscar-kandidaat voor haar rol als operazangeres en serveerster Marina, en gisteren kreeg die film wel een Oscar voor beste niet-Engelstalige film. Als Vega daadwerkelijk was genomineerd, dan was ze de eerste openlijke transgender persoon met een nominatie geweest in de geschiedenis van de prijs.

Videos by VICE

Naast dat ze gisteravond geschiedenis schreef, is de 28-jarige Vega ook een geoefende operazangeres, waarmee ze al op 8-jarige leeftijd begon. Ze komt oorspronkelijk uit Chili, en ze vertelde aan W Magazine dat ze er als klein meisje al van droomde om kunstenaar te worden, maar dat ze niet precies wist welke vorm haar kunst zou moeten hebben. “Ik wilde altijd al kunstenaar zijn. Ik heb altijd geweten dat ik wilde schilderen, dansen, zingen, acteren of schrijven,” zegt ze. “Ik ben erachter gekomen dat ik niet kan dansen of schilderen, maar ik zing, acteer en schrijf wel.”

Vega kondigde het optreden van Sufjan Stevens aan, die Mystery of Love speelde. Ze was gisteravond een van de weinige anderen die geschiedenis schreven of konden schrijven. Jordan Peele had de eerste zwarte man kunnen zijn die een Oscar voor beste regisseur kon winnen, Rachel Morrison was de eerste vrouw ooit die werd genomineerd voor beste cinematografie en Greta Gerwig had de tweede vrouw ooit kunnen zijn die een Oscar voor beste regisseur kon winnen. Dat gebeurde niet.