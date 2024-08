Dankzij de nieuwe Unreal Engine zijn 3D-mensen nu belachelijk realistisch

Game-uitgever en -ontwikkelaar Epic Games probeert digitale mensen te maken die niet van echt te onderscheiden zijn. En ze komen griezelig dichtbij.

Het bedrijf onthulde Siren tijdens de Game Developers Conference in San Francisco Siren is een ‘synthetische mens’ die in real time wordt gerenderd met de Unreal Engine. Sirens uiterlijk is gebaseerd op de Chinese actrice Bingjie Jiang. En ondanks dat haar naam wat op die van Siri lijkt, is ze geen AI, maar wordt ze in real time door een actrice aangestuurd met motion capturing.

Siren is onderdeel van het Project Spotlight van 3Lateral en Epic Games. Het team riep ook de hulp in van motion-capture-god Andy Serkis om een gedigitaliseerde versie van de “Tomorrow”-monoloog uit MacBeth van Shakespeare uit te voeren. En natuurlijk maakten ze een visman van Serkis. Altijd een goed idee.

“In plaats van afzonderlijke bewegingen, filmen we nu hele scènes,” vertelt een vertegenwoordiger van Project Spotlight in deze YouTube-video over het werk van Andy Serkis. “Digitale mensen… bestaan nog steeds niet. We zijn er pas als mensen op straat het verschil niet meer zien tussen wat echt is en wat niet. We hopen dat het hiermee gaat lukken.”

Dit is echt een gigantische stap, omdat Epic het allemaal in real time doet. En dat betekent ook dat we het binnen korte tijd in games terug gaan zien. Dus niet alleen in van die vooraf gerenderde cutscenes.

Je vraagt je je vast af hoe ze dat allemaal doen. “De volumetrische gegevens werden gegenereerd door vanuit verschillende hoeken een reeks HFR-beelden van Serkis te filmen,” legt Project Sunlight in een blogpost uit. “3Lateral ontwikkelt verschillende capturemethodes. We filmen geometrische vormen, uiterlijke kenmerken en beweging. Al deze input wordt gebruikt om een digitale versie van Andy Serkis te maken waarin elk spiertje er levensecht uitziet.”

Siren is een van de best gelukte 3D-mensen die ik ooit heb gezien. Maar de uncanny valley (het idee dat mensen op een bepaald punt een afkeer gaan krijgen van menselijk uitziende robots) is er nog steeds. Je wordt misschien voor de gek gehouden als je haar vanuit je ooghoek ziet, maar als je goed naar haar kijkt, merk je dat er iets niet klopt. De manier waarop haar mond beweegt, komt niet helemaal overeen wat ze zegt. En daardoor zie je dat Siren niet echt is. We zijn er nog niet, maar wel bijna.