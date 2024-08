Dankzij deze heuptas kan iedereen trots met een bierbuik over straat

Het bourgondische leven is heerlijk, zeker als je jezelf daar met een bierbuik doorheen kan slepen. Niet alleen is zo’n pens ontzettend handig om een lekkere koude pul op te zetten, maar je dwingt er ook direct aanzien mee af bij iedereen die zich om jouw corpulentie heen moet manoeuvreren. Het kweken van een bierbuik vergt een stalen uithoudingsvermogen en daarom is het gewoon niet voor iedereen weggelegd. Tot nu dan, want met de Dadbag van de Londense creatief Albert Pukies kan vanaf nu iedereen trots met een bierbuik over straat.

Op Bored Panda schrijft Albert dat hij naarstig een bierbuik wilde, maar zich toch een beetje druk maakte over de gezondheidsrisico’s die zo’n forse buik met zich meebrengt. Dus bedacht hij een heuptasje met een print van een behaarde buik, zodat hij zich niet een leverfalen en diabetes type II hoeft te drinken. En dan is er nog het bijkomende voordeel dat je allemaal spulletjes in het tasje kwijt kan. Zoals bijvoorbeeld een half litertje pils die je vervolgens zonder enige prestatiedrang kan opdrinken.

De Dadbag is er in zes herkenbare prints, zoals bijvoorbeeld de flubberbuik, de peniswijzer, de ietwat harige buik en natuurlijk de extreem behaarde pens. Je kunt dus de buik kiezen die het best bij je persoonlijkheid past. Albert zegt dat hij nog een producent voor zijn tasjes zoekt, dus als je nog een modemagnaat met een fors gevoel voor humor kent (of bent), kun je zomaar het bebierbuikte paradijs van Albert realiseren.



Op de website van Dadbag lees je meer.