Dankzij deze prehistorische lul hebben we nu genitale herpes

Geschat wordt dat ongeveer een half miljard mensen genitale herpes (HSV-2) hebben, een seksueel overdraagbare aandoening die voor zweren in de schaamstreek zorgt. Net als zijn broertje, de koortslip (HSV-1), is hij erg besmettelijk, niet te genezen, en nogal pijnlijk.

Wiens schuld is dat allemaal? Volgens nieuw onderzoek in Virus Evolution is de uitgestorven menssoort Paranthropus boisei (ook bekend als de notenkraker, geen grap) waarschijnlijk de oorzaak van dit alles. P. boisei leefde tussen 2,3 en 1,2 miljoen jaar geleden in Oost-Afrika. Hier linkte deze soort HSV-2 tussen de voorouders van de chimpansee en de Homo erectus.

