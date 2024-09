Dankzij deze Twentse studenten kun je nu eindelijk je GoPro weggooien

Heb je ook altijd al de behoefte gehad om je GoPro een keer achteloos de lucht in de smijten en te zien hoe zo’n duikvlucht eruitziet? Dankzij vier studenten van de Universiteit van Twente kan dat nu. Ze bedachten de AER – Throw Your GoPro, een soort mortierachtig apparaat waar je je cameraatje veilig in kunt schroeven. Vervolgens kun je ‘m in een sierlijke boog over elk obstakel of persoon gooien om deze van boven vast te leggen.

De uitvinding staat sinds kort op Kickstarter voor het meer dan schappelijke bedrag van vijftig piek. “Het filmproces met de AER is heel anders dan met een drone,” laat Pablo, een van de studenten, weten. “Het gooien is een hele leuke activiteit en motiveert je om ook zelf actief te zijn terwijl je video’s schiet. Als je met een drone vliegt staar je alleen maar naar een scherm, ver weg van de actie. Het zijn allebei toffe tools, maar de ervaring en de uiteindelijke beelden zijn heel anders.”

“We focussen hiermee op de meerderheid van GoPro-gebruikers die filmmaken als hobby zien en geen honderden euro’s over hebben om professionele uitrusting te kopen,” voegt Nick toe. “De AER is letterlijk de prijs van een GoPro-hoofdband en nog makkelijker te gebruiken. Het is dus echt voor iedereen, en zelfs voor mensen die al een drone hebben zal het denk ik een toevoeging zijn.”

Op de GoPro zelf na zit er verder geen elektronica in het robuuste projectiel. Dus zolang je laagvliegende helicopters en vogels vermijdt, kan je luchtfoto’s blijven nemen tot je een lamme arm hebt.

