Dankzij lesbische porno herontdekte ik mijn homoseksualiteit

De kamer ruikt naar veel te duur glijmiddel op aloë vera-basis en de sm-meester, gekleed als iemand uit Buffy, is me aan het pijpen. Na twintig minuten krijg ik billenkoek en slaat hij een paar keer op de wasknijpers die aan mijn tepels bungelen. Vervolgens masturberen we samen en daarna is het afgelopen.

Zo ziet een typisch middagje seksen er tegenwoordig uit voor mij. Maar zo was het niet altijd.

Videos by VICE

Toen ik begin twintig was, werd ik seksueel misbruikt op een feest door een paar gasten waarvan ik dacht dat het mijn vrienden waren. Het was een traumatiserende gebeurtenis en de vijf jaren die volgden waren nagenoeg seksloos. Ik stopte gewoon met seks. Niet dat ik niet meer wilde, maar de angst die erbij kwam kijken zorgde ervoor dat het gewoon niet meer lukte. De homoseksuele fantasieën waar ik eerst geil van werd, lieten me koud. Zonder seksuele verbeeldingskracht is het lastig neuken en ik voelde me alsof ik een jaar lang in een lustcrisis zat.

“Als je zorgen hebt of angst, of je voelt je onzeker, kun je je niet laten gaan en speels zijn en veilig en fantasierijk,” zegt psychotherapeut Esther Perel in een TEDTalk over hoe je lust kunt blijven voelen in een lange relatie. En dat is de beste omschrijving: ik voelde me niet veilig genoeg om intiem met mezelf te zijn, laat staan met een ander. Het was verschrikkelijk isolerend.

Maar in de afgelopen twee jaar heb ik een manier gevonden om eruit te komen. Ik kan eindelijk weer intiem, speels en fantasierijk zijn met mezelf en mijn partners. Ondanks dat ik neig naar homoseksueel, was de eerste stap in het terugkrijgen van mijn seksualiteit toen een van mijn vrienden me lesbische porno liet zien. Ze gaf me haar paswoord voor CrashPadSeries (NSFW), een website gespecialiseerd in feministische porno.

Om eerlijk te zijn, was ik erg terughoudend in het begin. Ik dacht altijd dat lesbische porno iets voor hetero’s was. Bovendien fantaseerde ik nooit echt over vrouwen tijdens het masturberen. Mijn nieuwsgierigheid won dit innerlijke gevecht en ik logde in op de CrashPadSeries.

Ze raadde me aan om een filmpje te kijken van Jiz Lee, die later mijn favoriete performer werd. Ik herinner me nog goed toen ik voor het eerst hun (Lee is genderqueer en wordt graag aangesproken als hen in plaats van hij of zij) zag en hun stem hoorde. Ik kreeg kriebels in mijn buik. Vervolgens voelde ik me verrast dat ik überhaupt kriebels voelde. Toen Lee een van hun partners begon te zoenen, begon ik te giechelen en klapte ik mijn laptop dicht, gechoqueerd dat ik er zo van genoot. Twee minuten later keek ik verder. Het duurde een uur om door een filmpje van 17 minuten te komen, maar ik had in tijden niet zoveel lol gehad. Ik voelde me weer een tiener die voor het eerst seks ontdekt.

Het moment was bijna spiritueel. Ik had zo lang gedacht dat mijn seksuele kant compleet kapot was. Toen ik er opnieuw mee in aanraking kwam, leek ik herboren. Het was een nieuw hoofdstuk in mijn seksuele voorkeur: filmpjes met cis- en transvrouwen. Best gek, omdat ik in het echte leven de voorkeur geef aan homoseksuele mannen.

Maar na mijn incident had ik een groot probleem met mannen. Laat het gerust aan verkrachting over om mannelijkheid goed te leren wantrouwen. De angst sijpelde door in vrijwel elk aspect van mijn leven, zelfs in kleine dingen die de meeste mensen niet op zou vallen. Mijn familie is erg knuffelig, maar nadat ik verkracht was, vond ik het moeilijk om mijn neefjes te omhelzen. Ik was te angstig om naar cafés te gaan, tenzij een familielid of een goede vriend erbij was. Om over Grindr of daten maar te zwijgen. Wat als het mis zou gaan en ik nog een aanranding mee zou maken? Wat als alles goed zou gaan en ik moest uitleggen dat ik niet van anale seks hield? Ik kon niet eens naar anale seks kijken in porno zonder terug te denken aan mijn verkrachting. Het voelde alsof mannen mijn zelfstandigheid hadden afgepakt. Al die gevoelens maakten me kwaad. Zo erg, dat ik zowat kwaad werd op alle mannen.

Dat betekende ook een hoop zelfhaat, omdat ikzelf een man ben. Ik haatte mezelf omdat ik ‘mannelijk’ was, en ik associeerde mannelijke seksualiteit in alle vormen met geweld. Man zijn en een mannelijke seksualiteit hebben betekende dat ik zelf potentieel in staat was tot dezelfde traumatiserende dingen. Ik kon niet omgaan met die gedachten.

Maar in lesbische en queer porno vond ik een omgeving waar ik mijn gevoelens van angst, boosheid en pijn over mijn mannelijke seksualiteit opzij kon zetten. Het is een plek waar ik me veilig genoeg voel om mijn fantasieën te ontdekken.

In mijn jongere jaren, tot ik begin twintig was, dacht ik dat anale seks de enige seks was. De rest was voorspel. Dat is niet gek. We krijgen van school, tv-series, films en porno het idee dat penetratie de standaard is. Geen wonder dat mijn seksuele fantasieën een rommeltje waren.

In veel lesbische en queer porno – vooral video’s van CrashPadSeries en QueerPorn.tv (NSFW) gaat het niet enkel om penetratie. Edging, spanking, massage, seksspeeltjes, standje 69 in een handstand: al die alternatieven gaven me een nieuw begrip van wat seks is.

Ik vind de seks in lesbische en queer porno veel dynamischer en overtuigender dan de stereotiepe seks die je in mainstream gay porno ziet (bijvoorbeeld: vijf minuten orale seks, twintig minuten anaal en dan klaarkomen in het gezicht). Dat maakte mijn beleving van seks veel completer, lichtzinniger en onderzoekend.

Begrijp me niet verkeerd: ik bedoel niet dat ik meteen helemaal beter was, omdat ik uit mijn crisis was gekomen. Het is niet alsof ik wat porno keek en vervolgens meteen weer aan het neuken sloeg. Mijn depressie en PTSS gingen niet direct weg. Dat zou absurd zijn. Maar opgewonden raken was een flinke stap. Opnieuw leren om mensen te vertrouwen en het afleren van maladaptief gedrag was een ander, veel langer verhaal.

Toch geef ik de porno waar ik van ben gaan houden de eer voor wie ik nu ben.

Als ik anderen hoor praten over porno, zien ze het vaak als een ontsnapping – een fantasie die je weghaalt uit de realiteit. Voor mij houdt porno me juist in het heden. Het maakt me bewust van het genot dat ik krijg en bewust van het genot dat ik geef. Daarom denk ik dat queer en lesbische porno zo belangrijk was in het overwinnen van mijn crisis. Het heeft me geleerd dat de beste seks niet gekunsteld of geforceerd is, gulzig of passief, per se penetratie moet bevatten of überhaupt lijkt op waar je aan denkt bij het woord ‘seks’. Het is menselijk, vrolijk en feestelijk. Precies wat ik al die jaren heb gemist.