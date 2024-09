Dankzij Nederlandse bendes weten we eindelijk hoeveel geld er in een flappentap zit

“Baby give me that boom bam ba”: We weten niet of Halid T. (31) en Karim C. (22) het nummer Boom van Major Lazer in hun hoofd hadden toen ze op 21 December 2016 de geldautomaat van de Sparda-Bank in het Duitse Düren opbliezen. Maar het is zeker dat ze daarmee een misdaad begingen die bij onze oosterburen steeds vaker wordt gepleegd.

Nederlanders weten allang dat geldautomaten een makkelijk prooi zijn voor criminelen. In 2015 werden er 56 flappentappen opgeblazen. Vorig jaar waren het er al 79. In de Achterhoek sloot de Rabobank zes pinautomaten omdat er mensen naast of boven woonden. De bendes willen de automaten namelijk zo graag openbreken dat ze steeds zwaardere explosieven gebruiken. Daardoor zouden de huizen van de omwonenden kunnen beschadigen.

Nu is de plofkraak ook in Duitsland in opkomst. Het Openbaar Ministerie publiceerde er vorige week een rapport waaruit blijkt dat bendes in 2016 alleen al 318 geldautomaten probeerden op te blazen. Dit jaar waren het er al 157, een stijging van 121 procent dus.

Volgens het Duitse Openbaar Ministerie is dat vooral aan Nederlanders te wijten: 20 van de 45 gearresteerde daders komen uit ons kikkerlandje. Omdat de Nederlandse politie hard tegen de plofkrakers optreedt maken de bendes steeds vaker een uitstapje naar Duitsland. Dit verklaart ook waarom ze vooral in de grensstreek toeslaan: 136 keer deden de Nederlanders een plofkraak in Noordrijn-Westfalen. In dezelfde tijd werd er in Beieren maar zeventien keer gekraakt.

Ook Halid T. En Karim C. komen uit Nederland. Ze bekenden vrijdag voor een rechtbank in Keulen dat ze vier geldautomaten hadden opgeblazen en het bij één hadden geprobeerd. Ze maakten daarbij gebruik van een onder plofkrakers geliefde techniek: via een slang laten ze gas in de machine lopen om dat vervolgens elektronisch te ontsteken. Andere plofkrakers doen het volgens de Duitse aanklagers weer met militaire explosieven en de amateurs doen het gewoon met vuurwerk.

Gelukkig voor de banken hebben ze meestal met amateurs te maken. Het merendeel van de pogingen mislukte. Toch werd bij 128 van de 318 pogingen geld buitgemaakt. Het Openbaar Ministerie zegt dat er “aanzienlijke bedragen” zijn meegenomen. Wat houdt dat precies in? En hoeveel geld past er eigenlijk in zo’n automaat?

Door het proces tegen Halid T. en Karim C. zijn we weer een stuk dichterbij het antwoord. In totaal stal het tweetal een bedrag van 572.000 euro uit de vier automaten, een gemiddelde dus van 143.000 euro — of zoals Karim C. zich door zijn advocaat liet citeren: het was “een mooie stapel bankbiljetten”. De Duitse krant Die Welt heeft uitgerekend dat er in een geldautomaat in theorie wel een half miljoen euro past. In de praktijk is het vaak minder, omdat klanten liever kleinere biljetten pinnen. Bij de inbraak in de Sparda-Bank in Düren sleepten de daders eerst een slapende dakloze aan de voeten uit de hal voordat ze de machine opbliezen. Alleen op deze dag namen ze al 165.000 euro mee.

Volgens het weekblad Spiegel reden de twee net als hun collega’s in een auto die zo snel was dat de politie ze niet kon bijhouden. Ze zouden zelfs een politiehelikopter hebben afgeschud die 250 kilometer per uur kan halen. Halid T. en Karim C. konden na de explosie in Düren worden gearresteerd omdat ze al een tijdje door de politie in de gaten werden gehouden. De twee communiceerden met elkaar via versleutelde telefoons en brachten hun buit terug naar Nederland. Karim C. werd uiteindelijk gevonden in de daklozenopvang in Leiden. Hij had dus geen luxeleven en dat zal hij voorlopig ook niet krijgen: beide daders hangt een gevangenisstraf van maximaal zes jaar boven het hoofd.

Headerfoto: Imago/xcitepress.

