Dankzij Seventy Eight Records kun je eindelijk weer platen kopen in Maastricht

Al een tijdje bruist het in Maastricht. Lokale dance-organisaties als Linke Soto en Claydrum vergaren langzaamaan nationale bekendheid, en partijen als Pleinvrees en Nachtcollege hebben hun pijlen gericht op het zuiden. Daarmee lijkt elektronische dansmuziek eindelijk zijn plek te vinden in de Limburgse hoofdstad. Waar het echter aan ontbrak, is een platenzaak, al wordt die ban deze week eindelijk doorbroken met de opening van Seventy Eight Records.

De stad die vooral bekendstaat om het ‘sjiek en sjoen’ (chique en schoon) en de concerten van André Rieu op het Vrijthof als het ultieme cliché, is sinds enkele jaren met een inhaalslag bezig. Het begon met het in gebruik nemen van de ’timmerfabriek’ door de Muziekgieterij – het enige poppodium in de Limburgse hoofdstad. Al snel daarna namen onder meer organisaties als Linke Soto, Claydrum en fest. er intrek. Sommigen waren opnieuw geïnspireerd door de monumentale locatie, anderen waren al langer bezig met hun kruistocht om ‘hun’ dance een plek te geven in de stad en wilden dat maar al te graag voortzetten in de voormalige timmerfabriek van de Sphinx-sanitairfabrieken. Dat sentiment is een drijfveer geweest voor Ben Gillisen, de eigenaar van Seventy Eight Records: “Je voelde dat iedereen wel vooruit wilde, maar er was geen sprake van saamhorigheid. Dat zag je zelfs bij verschillende organisaties die op dezelfde locatie hun evenementen opzetten. We hopen dan ook met Seventy Eight Records een plek te kunnen bieden waar je naartoe gaat om platen te zoeken en waar je samenkomt met anderen.”

Als ik binnenstap in de zaak, ook al is men nog druk in de weer om alles af te hebben voor vrijdag, krijg ik het gevoel dat ik in iemands woonkamer binnenloop. De aankleding met de planten, de keuze voor het licht, aan alles is gedacht om het zo behaaglijk mogelijk te maken. Veel bevriende dj’s, inclusief Ben die zelf regelmatig optreedt als Ben Fairy, voelen zich vaak gedwongen om online of via Discogs te shoppen. Dat is nu gelukkig niet meer nodig.

(Alle foto's door Lars Hoeben, Vaag Photography)



Niet dat er nooit sprake was van een platenzaak in Maastricht. Tot enkele jaren geleden zorgde Sirius Smart Sounds voor de verkoop van vinyl in de stad. Zij stopten echter enkele jaren geleden door tegenvallende verkoopcijfers. Ben vertelt waarom het in 2016 wél gaat lukken: “Het is ontzettend jammer dat Sirius ermee gestopt is, maar op dat moment was de scene in Maastricht ook niet zo in beweging als nu. Wij zijn wel van mening dat 2016 het jaar bij uitstek is om een nieuwe zaak te openen, misschien had het zelfs vorig jaar al gekund gezien de gestegen vraag naar platen. Het is weer cool om 12-inches te kopen, zelfs onder mensen die niet dj-en. Ook die markt hopen we te kunnen bedienen.”

De markt ligt dus open voor Seventy Eight Records, dat naast de verkoop van platen ook een plek wil bieden aan creatieven uit de stad die een werkplek zoeken of die hun muziek willen uitbrengen. Een label is daarom in de maak, al heeft de platenzaak de hoogste prioriteit.

De behoefte aan een dergelijke shop is er dus wel degelijk, niet alleen in Maastricht, maar ook binnen de regio, tot aan Aken en Luik en Hasselt aan toe. “Distributeurs zien dat ook,” zegt Ben, “zij vinden het ook maar wat interessant om zaken te doen met een partij uit Maastricht. Daar liggen kansen voor ons, want we willen ons ontzettend graag onderscheiden van de rest. Het onderscheiden van de rest is misschien nog wel het lastigst van allemaal, zeker online.” Rush Hour en Clone zijn in Nederland bijvoorbeeld instituten, maar dat is Hardwax in Berlijn ook en alle drie hebben ze een webshop met een ruim assortiment. “We zetten in op moderne techniek vanaf de start,” zegt Ben, “zeker de webshop moet helemaal af zijn zodat we gevonden kunnen worden. Dat neemt overigens niet weg dat we ontzettend geïnspireerd zijn door zaken als Clone, als het op aanbod en selectie aankomt is dat een zeker één van onze voorbeelden.”

Komende vrijdag, 16 december 2016, wordt de platenzaak geopend. Het wordt dan ook gevierd, met een ‘instore’-sessie met de Poolse techno-producer Blazej Malinowski, die later die avond samen met Answer Code Request in de Muziekgieterij speelt. “De samenwerking met de dance-tak van de Muziekgieterij, Sphinx, zat al een tijdje in de pijplijn,” vertelt Ben. “Het is echter niet de enige partij waar we graag de instore-sessies mee willen doen. Het liefst ontvangen we alle artiesten en bands die Maastricht aandoen in onze platenzaak, ook om te laten zien dat er meer is dan het ‘sjiek en sjoen’ waar de stad al jaren om bekendstaat. Al heeft de gemeente dat zelf ondertussen ook wel door, vandaar dat we maar wat blij zijn met ons pand midden in het Sphinxkwartier. Hier gaat het de komende jaren allemaal gebeuren, laten we daarom ook maar vooral hopen dat wij dan een katalysator op 78 toeren per minuut kunnen zijn.”