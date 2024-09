Dankzij Trump is de Doomsday Clock weer 30 seconden dichterbij middernacht gezet

Verontrustende nieuws van het Bulletin of Atomic Scientist, de experts die waken over het instrument dat meet hoe dicht de beschaving tegen totale vernietiging aan hikt.

De Doomsday Clock is 30 seconden naar voren gezet, waardoor voor het lot van de Aarde de wijzer nu op 2,5 minuten voor middernacht staat. De laatste keer dat de mensheid zo dicht bij afgrond kwam, was in 1953, toen de VS en Sovjet-Unie om de beurt hun thermonucleaire wapens testten. Dat we nu weer op een dergelijk precair punt zijn aangekomen komt vooral doordat Trump heeft plaatsgenomen in het Witte Huis.

“Nooit eerder heeft het Bulletin besloten de klok vooruit te zetten wegens de uitspraken van één persoon,” zeggen Bulletin-wetenschappers Lawrence Krauss en David Titley in een opiniestuk in de New York Times. “Maar wanneer deze person de nieuwe president van de Verenigde Staten is, dan tellen zijn woorden zwaar.”

In januari van 2016 bleef de wijzer van de Doomsday Clock stilstaan op drie voor twaalf. Het jaar daarvoor ging het wel mis en verschoof de wijzer van vijf naar drie minuten voor middernacht, vanwege het gebrek aan ondernomen actie om klimaatverandering tegen te gaan. Sinds de nucleaire wapenwedloop van de jaren zestig was het niet zo spannend geweest.

Het panel van de Doomsday Clock bestaat uit wetenschappers van het Atomic Scientist Science and Security Board, die weer worden geadviseerd door een team van Nobel laureaten die expertise hebben op het gebied van globale crises.

“In de loop van 2016 is het landschap van globale veiligheid een stuk donkerder geworden, aangezien de internationale gemeenschap niet in staat lijkt om de existentiële bedreigingen als nucleaire wapens en klimaatverandering effectief aan te pakken,” vertelden de Bulletin wetenschappers in een persverklaring. “Deze reeds bestaande dreigende wereldsituatie was al de reden voor de wereldwijde opkomst van het nationalisme in 2016, waaronder de Amerikaanse presidentiële campagne waar de uiteindelijke winnaar, Donald Trump, verontrustende opmerkingen maakte over het gebruik en de toename van nucleaire wapens en het overweldigende wetenschappelijke bewijs voor klimaatverandering in twijfel trok.”