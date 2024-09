Dankzij VR ging ik naar een dancefeest in mijn pyjama

Dit jaar is AltspaceVR, een startup die ervoor zorgt dat gebruikers elkaar kunnen ontmoeten in virtual reality, druk bezig met het organiseren van stand-up comedy shows, podcasts en Echo Space – een wekelijks dancefeest in VR. De afgelopen 30 weken trad een live DJ elke woensdag op in The Spire, een virtuele nachtclub die Altspace maakte. Om ook daadwerkelijk in de virtuele club aan te komen, gaan deze DJs in het echt naar een achterafkantoor in Redwood City, Califonië.

Ik ging naar de virtuele club, maar keek eerst wat er buiten de servers gebeurde om dit soort evenementen te organiseren.

Videos by VICE

Op de vijfde verdieping van het kantoor van Altspace, sta ik naar Ernie Trevino, een DJ uit San Francisco met een VR-headset op zijn hoofd. Hij wordt zweterig van het fistpumpen bij de draaitafel en op de muur voor hem wordt de virtuele club geprojecteerd. Het is een vreemd gezicht, het enige publiek dat er echt staat zijn namelijk ik en Nate Barsetti, een medewerker van Altspace en de producent van Echo Space. Toch is Trevino hard aan het werk, druk aan het bewegen en zit hij aan allerlei knopjes op zijn draaitafel; wat hij doet door soms zijn headset af te zetten om te zien waar zijn handen zijn. Als hij vervolgens zijn headset weer op zet, staat hij midden in een drie uur durende set op een ‘echt’ feest.

De fysieke installatie lijkt op de draaitafel van een gewone nachtclub. Er is een DJ-controller met een geluidsmixer – hoewel het er heel misplaatst uitziet onder de halogeenverlichting en naast iemands bureau. Het belangrijkste ingrediënt voor dit alles is de Xbox Kinect, die het lichaam van Trevino volgt en zijn bewegingen nabootst in de virtuele club. Hierdoor zien de mensen in The Spire zijn avatar bewegen alsof hij daar het publiek echt staat op te hitsen.

Beeld: AltspaceVR

“Het is niet anders dan het echte leven,” vertelt Trevino aan mij. “In het echte leven wisselen de mensen energie uit die je kan zien en voelen. De aandacht van het publiek houden in VR was erg interessant. Ik kon zien of ze het leuk vonden wat ik deed door het gebruik van emojis en de dansende avatars.” De gebruikers van Altspace kunnen gevoelens uiten met behulp van emojis die uit het hoofd van de avatar schieten, door op deze te klikken terwijl ze in de club staan.

Een paar dagen later sta ik veilig in mijn slaapkamer, ik zet een Oculus Rift op en ga Echo Space eens zelf bekijken. Als ik in de club aankom, die wel wat weg heeft van Second Life, is deze zo gemaakt dat het voelt alsof je op een feestje aan het begin van de nacht bent, op het dak van een wolkenkrabber. De zon gaat langzaam onder in de verte en er is beukende elektronische muziek.

Net zoals ik in een echte club zou doen, sta ik een beetje gênant aan de zijkant van de kamer, te kijken naar de ongeveer 15 dansende avatars, waarvan sommigen emojis in de lucht schieten.

Uiteindelijk zie ik de avatar van Barsetti bij de draaitafel staan, dus ik laat mijn avatar er naartoe gaan om gedag te zeggen. Als mijn begroeting volledig wordt genegeerd, ontdek ik dat zowel hij als de DJ in een andere weergave van de nachtclub zijn.

Altspace gebruikt een systeem met de naam “FrontRow” – die kopieert een specifieke avatar host of performer over de gekopieerde versies van een plaats. Als een club vol is, worden gebruikers in nieuwe versies geplaatst terwijl de performer en host avatar worden “gespiegeld” in de andere kamers.

Beeld: AltspaceVR

Hoewel dit zorgt voor een intiemere ervaring bij bijvoorbeeld een comedyshow, is een nadeel dat het een beetje geïsoleerd aanvoelt. Ik kon Barsetti en de DJ zien, maar ik kon niet met ze praten.

Dit is blijkbaar een veel voorkomend fenomeen in de wereld van VR. Matthew Burdette, de belangrijkste omgevingsartiest bij Oculus, bedacht de term “Swayze Effect”, genoemd naar de film Ghost uit 1990 met Patrick Swayze. Die film werd beschreven als “de sensatie van het ontbreken van tastbare relaties met jouw omgeving terwijl je je wel onderdeel voelt van de wereld.” Altspace hoopt dit probleem te overwinnen door gebruikers in de andere kamers de mogelijkheid te geven om een emoji naar de performer te sturen. Zo kan de performer ze toch zien en ervoor kiezen om deze persoon tijdelijk naar de originele club te halen.

Echo Space nam de fysieke opstelling op 23 november eens mee om een optreden van een DJ uit The Great Northern – een echte nachtclub in San Francisco – in The Spire te streamen. De mogelijkheid voor performers om VR-componenten aan zich te binden tijdens een echte voorstelling, kan de interesse in de technologie vergroten. Vooral voor de mensen die een hekel hebben aan uitgaan.

Ik waardeer hoe goed Echo Space het gevoel van een club na kan bootsen en zou willen dat meer van mijn vrienden mee willen doen. Als VR nog veel groter wordt, ben ik er klaar voor om je te ontmoeten in de club – terwijl ik thuis in mijn pyjama zit.