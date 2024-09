Danny Brown heeft een nieuw album uit

Drie jaar na Old komt Danny Brown aka The Hybrid aka Adderall Admiral met een nieuw album. Het heet Atrocity Exhibition en is vandaag uitgekomen, een paar dagen voor de officiële releasedatum. Het album is op dit moment alleen op Spotify te beluisteren en aan te schaffen via Warps online winkel Bleep.

We zaten hier al een tijdje op te wachten. In juni tekende hij bij het Engelse label Warp. Op Atrocity Exhibition staan samenwerkingen met onder meer Earl, Kendrick en Kelela en producties van Evian Christ. Beluister hem hieronder, en klik ook eens op de videoboodschap daaronder die Danny Brown voor je heeft.