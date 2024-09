Danny Brown brengt volgende week een nieuwe EP uit

Danny Brown en producer Paul White hebben samen het grootste gedeelte van Browns laatste plaat Atrocity Exhibition gemaakt en het duo maakt zich nu ook klaar om volgende week een nieuwe EP uit te brengen. Volgens Hot New Hip-Hop zal de nieuwe EP Accelerator heten en zal het bestaan uit vier track: Accelerator, Lion’s Den en de instrumentalen van beide liedjes. Een bericht op de Bandcamp van White luidt als volgt: “ Accelerator is een gestoord monster dat ingaat tegen het conventionele geluid van hiphop anno 2017, Lion’s Den daarentegen bewijst dat Paul White en Danny Brown ook traditionele rappers kunnen verslaan in hun eigen spel.” Het project komt 10 februari uit.