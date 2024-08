Dans mee met Afterpartees in een doodenge dierenkliniek

Je hebt waarschijnlijk nog nooit eerder iemand zo wild zien dansen in een verlaten dierenkliniek als Niek Nellen, zanger van de band Afterpartees, in deze videoclip. Dat is natuurlijk extreem goed nieuws. Althans: dat er een nieuwe clip is, niet dat jij weinig wild dansende mensen in verlaten dierenklinieken ziet. Het is namelijk alweer drie jaar geleden dat Glitter Lizzard, het vorige album van de rockers uit Horst uitkwam. Het liedje Lazy Come, Lazy Go, waarvan je hier de videoclip kan zien, staat op hun nieuwe album Life is Easy, dat in februari van het volgende jaar uitkomt.

Volgens het persbericht komen de jongens trouwens uit de minst gezellige provincie van Nederland, maar Nellen vertelde dat ze dat vooral wilden zeggen omdat iedereen altijd denk dat het in Limburg enkel draait om gezelligheid en vlaai eten. Toch speelde het minst gezellige dat Nellen in tijden meemaakte zich af in Tilburg, toen hij verdwaald raakte op een industrieterrein. En dan nog beweren dat het leven makkelijk is.



Bekijk de video voor Lazy Come, Lazy Go hierboven.