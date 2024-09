Dansen zonder zwaartekracht is zwaarder dan je denkt

Franse kunstenaars Paul Marlier en Jeanne Morel vroegen zich af wat er zou gebeuren als je danst zonder zwaartekracht. Met de hulp van het Franse ruimteagentschap CNES ging Vulpes Vulpes, de studio van de twee kunstenaars, mee op een paraboolvlucht waarbij je voor enkele momenten volledig gewichtloos bent. “Het plan was om te dansen tijdens een moment zonder zwaartekracht,” vertelt Morel aan Creators. Vervolgens voegde het duo een extra dimensie toe aan het dansproject dat _Synesthesia heet, door van haar gewichtsloze dans een geanimeerde 3D-animatie te maken.



“Ik vroeg me af welke afdruk de dans en het lichaam achterlieten in de tijd en in de ruimte,” vertelt Marlier aan Creators. “Daarom wilden we experimenteren en schijnbaar lichaamloos te dansen en zo een 3D-tekening van de immaterialiteit van een dans te maken.”

“We werken vaak met computers, virtual reality en immersieve technologie,” zegt Morel. “Ik dans ook vaker in extreme omstandigheden om zo de grenzen van het menselijke lichaam op te zoeken. Zo dans ik bijvoorbeeld onder water of in de lucht.”

Tijdens deze paraboolvlucht voerde Morel verschillende bewegingen uit in een met netten afgesloten ruimte. “Ik kan het gevoel amper beschrijven, maar ik zou zeggen dat de fases van die zwaartekracht een buitengewone brug tussen het lichaam en de ziel vormen. Misschien vormt het zelfs een overgang tussen het aardse leven en de dood,” voegt ze toe. “Het is voor mij de perfecte definitie van dans. Het bevrijdt je juist, omdat je alleen essentiële bewegingen kan uitvoeren. De bewegingsmogelijkheden lijken plots eindeloos.”



Morel zegt dat dansen tijdens de hyperzwaartekrachtfase, het moment dat het vliegtuig versnelt en duikt in een hoek van 52 graden, erg moeilijk is. Je weegt op dat moment veel meer dan normaal. Het is extreem zwaar, maar bewegen is wel mogelijk. Morel zegt dat dansen zonder zwaartekracht haar leven heeft veranderd, waaronder haar relatie met de grond, de zwaartekracht en dansen zoals ze het altijd al kende.

Het duo is nu bezig om de 3D-geanimeerde vormen om te zetten naar 3D-geprinte sculpturen. Bovendien willen ze binnenkort opnieuw gaan vliegen om te werken aan een vervolgproject. Tijdens de volgende paraboolvlucht willen ze een “zeer bijzondere” 4K-video opnemen, die in 3D in de ruimte geïntegreerd zal worden.

_Synesthesia zal te zien tijdens het Sidération Festival in Parijs op 25 maart. Daarna zullen ze met hun werk een aantal verschillende landen aandoen.





Ontdek hier meer werk van Paul Marlier en bekijk hier het werk van Jeanne Morel.