DANSU loopt alleen maar rondjes door Israël in de video voor ‘RUN’

Met die gure kou buiten hoeven we er eigenlijk nog helemaal niet aan te denken, maar hoe maak je als artiest een fijne video bij je zomerse muziek? Je kunt er oneindig moeilijk over doen, er een monsterlijk hoog budget voor vrijmaken en allerlei professionals inhuren. Dan wordt het vast heel erg degelijk, maar is het nodig? DANSU dacht van niet. Met alleen een camera, een groen emmertje en wat enthousiasme schoot de band hun nieuwe clip voor RUN in Israël. Daar schijnt de zon relatief vaak, waardoor al dat geëmmer er nog aangenaam uitziet ook.

De Nederlandse band is gevestigd in Japan, maar scoorde met hun vorige plaat Do Do Do een bescheiden hitje in Israël. Het is daarom niet verrassend dat de nieuwe clip daar is opgenomen. Zowel de regie als de productie deed de band helemaal zelf en het resultaat kun je hierboven bewonderen.