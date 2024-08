Daten als dragqueen is veel moeilijker dan je denkt

Fans van RuPaul’s Drag Race bedenken al jaren theorieën over wie het met wie zou kunnen doen, in de hoop een keertje liefde tussen twee dragqueens te zien. Maar dan nog zou dat allemaal slechts op tv zijn. In de echte wereld zijn dingen als daten en seks namelijk een stuk ingewikkelder voor dragqueens.

Dat heeft ten eerste met het werk zelf te maken, vertelt dragperformer Marrie Aquanett uit Los Angeles. Het kost veel tijd en moeite om met uitgebreide outfits en make-up een dynamische show neer te zetten, en dan ook nog ’s avonds laat te werken en een consistent dagschema bij te houden – laat staan dat je tijd hebt voor een partner. “Soms denk ik weleens dat andere queens dat soort drama niet in hun levens willen hebben,” zegt ze.

Videos by VICE

Jinkx Monsoon, winnaar van seizoen 5 van Drag Race, zegt dat het ook een worsteling is om veel voor werk te moeten reizen. “Het is moeilijk om een succesvol romantisch leven te leiden als je nooit lang op dezelfde plek bent.”

Dat betekent niet dat dragqueens geen hunkerende fans aantrekken. Meatball, een dragperformer uit Los Angeles, zegt dat ze online en tijdens het werk genoeg aandacht krijgt. “Ik heb het weleens met iemand gedaan terwijl ik als drag verkleed was. Maar met diezelfde man heb ik me ook een keer verkleed als baby met een poepluier – ik weet niet precies wat er met hem aan de hand was. Mensen sturen me op Instagram berichten dat ze zich seksueel aangetrokken tot me voelen, maar het draait uiteindelijk altijd om Meatball en nooit om mij. Dat is wel apart, want dat betekent eigenlijk gewoon dat ze een clown willen neuken.”

“Het is verwarrend,” gaat Meatball verder. “Je weet gewoon niet of ze met jou willen daten, of met een dragqueen, of dat ze het zelf überhaupt niet eens weten.” En er is natuurlijk ook nog een kans dat ze gewoon met een beroemd persoon naar bed willen. “Ik vind het hoe dan ook niet fijn om op wat voor manier dan ook seksueel uitgebuit of gebruikt te worden.”

Soms kan het überhaupt al moeilijk zijn om iemand te ontmoeten die geïnteresseerd is. “Veel homoseksuele mannen willen niet met dragqueens daten, omdat ze vinden dat ze te vrouwelijk zijn,” zegt Meatball. Voordat ze haar huidige partner ontmoette, hield ze haar socialmedia-accounts verborgen voor mogelijke dates, omdat ze bang was dat haar drag een afknapper zou zijn.

Dragqueens, en ook queers die zich als femme presenteren, krijgen vaak te maken met vooroordelen. Ze worden geregeld uitgesloten tijdens het uitgaan als er een ‘no fats, no femmes’-beleid is, en bij datingapps. Zulke vooroordelen weerhielden Monsoon er ooit van om hun non-binaire genderidentiteit te verkennen. “Er werd vaak tegen me gezegd: ‘Ik ben niet uit de kast gekomen om een jongen te daten die zich verkleedt als meisje.’ Ik deed mijn best om er jongensachtig uit te zien als ik niet in drag was, omdat ik dacht dat alleen dan iemand ooit met me zou willen daten.”

Volgens Aquanett hebben zelfs sommige andere dragqueens last van dezelfde femmefobie. Ze herinnert zich een nacht dat ze niet in drag in een café zat en een gesprek begon met een andere dragqueen. “Ze vond me leuk, maar toen ze erachter kwam dat ik een dragqueen was, vertelde ze me recht in m’n gezicht dat ze me vanaf dat moment niet meer knap en mooi vond,” zegt Aquanett. “Terwijl ze zelf dus ook gewoon een dragqueen was.”

Proberen te zoenen als je alle make-up, pruiken en vullingen moet ontwijken, kan niet alleen de sfeer verpesten, maar ook een zorgvuldig ontworpen uiterlijk ruïneren. “Ik probeerde eens iemand te pijpen in de club, en toen liep mijn lippenstift uit,” zegt Meatball. “De rest van de nacht was ik niet meer te genieten.”

Tammie Brown, die in het eerste seizoen van Drag Race en in Drag Race All Stars verscheen, heeft liever geen seks in haar werkkleding, maar vindt het niet erg om in drag op date te gaan. “Dat is geen probleem voor me. Mijn drag is altijd fluïde geweest,” zegt ze. “Maar ik kan niet mijn hele leven in drag doorbrengen.”

Aquanett heeft op dit moment al drie jaar een partner die ook een dragperformer is. Ze gelooft dat hun gedeelde liefde voor optreden hun relatie versterkt, aangezien ze elkaar ondersteunen – zowel ’s nachts in de clubs als ’s ochtends vroeg, als ze weer naar hun andere werk moeten. “Het heeft wel iets solidairs,” zegt ze. “En je kunt je make-up en borstels en zo met elkaar delen.”

Jinkx Monsoon gelooft dat de misvattingen en stereotypen over dragqueens beginnen te vervagen. Sinds hen zichzelf als non-binair is gaan presenteren, is hun liefdesleven in ieder geval veel bevredigender geworden. “Ik voel me alleen aangetrokken tot mensen die erg ruimdenkend zijn, en omarm mensen die buiten de gendernormen vallen. Je moet sowieso queer genoeg zijn om met me naar bed te mogen. Als jij als je ware zelf leeft, zal je mensen ontmoeten die van je houden vanwege die waarheid. Nu ontmoet ik mensen die van me houden om wie ik ben, en de seks is zoveel beter als je jezelf kunt zijn.”