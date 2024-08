Daten kost me te veel geld dus laat ik mannen betalen om me mee uit te nemen

My First Time is een column en podcastserie waarin seksualiteit, gender en kinkiness onderzocht worden, vanuit een nieuwsgierig en maagdelijk perspectief. Een “eerste keer” kan over zoveel meer gaan dan je ontmaagding. Van experimenteren met kinky dingen tot het uitproberen van iets nieuws en wilds: iedereen ervaart duizenden eerste keren tussen de lakens – dat is hoe seks leuk blijft, toch?

Deze week deelt sugarbaby Megan Evan haar ervaringen over hoe het is om betaald op date te gaan. Je kunt de podcast beluisteren op Acast,Google Play , Apple Podcast en Sticther.

Ik ben een alleenstaande moeder met een autistisch kind en daten is financieel gezien nogal een aanslag op mijn portemonnee. Haar en make-up laten doen om er leuk uit te zien is al een kostbare onderneming, en als je dan ook nog eens kinderen hebt, moet je betalen voor een oppas of opvang. Voordat ik de deur uit ben, ben ik dus al bijna 200 dollar lichter. Als ik dit een paar keer per maand zou doen, zou ik bijna 1000 dollar uitgeven. En soms komt de man in kwestie niet eens opdagen, of zeggen ze op het laatste moment af.

Het werd me pijnlijk duidelijk dat ik het me niet kon permitteren om op deze manier te blijven daten én goed voor mijn kind te zorgen.

Waar ik woon, in Los Angeles, is het normaal dat vrouwen de helft van een date betalen. Maar, om die date überhaupt te bemachtigen, moet je al veel geld uitgeven aan onderhoud: sportschool, haar, nagels. En dan geef je ook nog geld uit tijdens de date. Je betaalt dus dubbelop. Voor mij stond daten gelijk aan blut zijn.

Daten verliest alle romantiek als je letterlijk voor elke date een begroting moet maken. Maar sugardating, betaald krijgen om met iemand op date te gaan, heeft juist een soort Victoriaans gevoel: de man zorgt voor de vrouw, als hij met haar op date wil.

Sinds ongeveer negen maanden ben ik een sugarbaby – alle andere manieren van daten werkten niet voor me. Ik heb wat mannelijke aandacht en romantiek nodig in mijn leven, maar dat kan me niet telkens een rib uit mijn lijf kosten. Mijn zoon heeft mijn tijd en aandacht nodig. Omdat hij een beperking heeft, moet ik hem om de dag naar therapie brengen, en slechts een paar uur per week krijgt hij vervangende zorg. Die tijd gebruik ik meestal voor de boodschappen of om gewoon even een dutje te doen. Dus mijn tijd om geld te verdienen is beperkt – ik zit gewoon helemaal vol.

Als ik überhaupt tijd wil vrij maken om te kunnen daten, moet er wat te geven en te nemen zijn. En dat geven moet in mijn geval van een sugardaddy komen – van iemand die betaalt voor het voorrecht om met mij op date te mogen, bijvoorbeeld met cadeautjes of geld.

Mijn profiel op de sugardatingwebsite is vrij simpel. Ik probeer het leuk en luchtig te houden. Je maakt een vaste prijs voor je tijd, en die gaat in stappen omhoog. Dus: 50 dollar voor een kopje koffie, 100 dollar voor een diner, enzovoorts. In het begin vroeg ik ongeveer 50 dollar voor een date, maar nu ga ik de deur niet uit voor minder dan 100. Ik zit in de prijsklasse van 100 tot 200 dollar, en normaal gesproken krijg ik dan ook nog een cadeautje – een kaars, parfum of mooie oorbellen bijvoorbeeld. Het hoeft niet vreselijk duur te zijn, het is gewoon een kleinigheidje.

Als je online met mannen praat, is het vrij eenvoudig voor hen om bot tegen jou te doen. Het kost best wat werk om je eigenwaarde te behouden. Een man bood me een keer 1 dollar voor een date – ik had zoiets van: je hoeft niet onbeleefd te zijn en je ongemak op mij af te reageren.

Mijn allereerste sugardate was met een jonge gast die was opgegroeid in een vluchtelingenkamp. Ik kon zien dat hij heel nerveus was, dus ik deed mijn best hem op zijn gemak te stellen. Hij zei dat hij wilde dat het sugar-gedeelte stopte, en dat hij een echte vriendin zocht, dus na een paar dates kapte ik het respectvol af. Aan hem vroeg ik niet meer dan 50 dollar per date, omdat het leek alsof hij veel aan zijn hoofd had en echt wat menselijk contact nodig had.

Een andere gast met wie ik weleens date, vertelde me dat hij alleen met sugarbabies wil afspreken. Als het voor zijn gevoel te serieus wordt, kapt hij het af omdat hij geen relatie wil. Het is een erg gulle jongen – soms maakt hij zonder reden geld naar me over, en zegt dan: “Dit is voor je zoon.” Als ik hem zie, geeft hij me altijd cash en hij betaalt ook voor de oppas.

Nadat je een prijs hebt afgesproken, kom je normaal gesproken opdagen, heb je de date en doe je aan het einde de ‘sugar exchange’ – je date geeft je de envelop met het geld erin. Eén keer moest ik een man eraan herinneren, op het einde van de date. Hij schaamde zich echt en gaf me een klein propje met wat opgerolde biljetten. Op onze tweede date, nog voordat we een drankje hadden besteld, gaf hij me een envelop met een zelf versierd hartje erop – erg charmant vond ik dat.

Ik heb seks gehad met drie van de vijf sugardaddies waarmee ik datete. Het was geweldig: heel fijn en aangenaam. En daarna zijn we weer ons eigen weg gegaan. Het kan me niet schelen als de mannen verwachten dat ik seks met ze heb. Als ik geen seks met ze wil, gebeurt het niet.

Maar als je wel met ze naar bed wil, is het beter als ze jou een beetje verleiden. Dat maakt de seks beter. En als je seks gaat hebben, komt dat omdat hij een aardig, interessant en aantrekkelijk iemand is – je bent allebei namelijk gewoon een mens, en je bent samen op een date. Het gedoe met het geld is niet zo zwart-wit als het misschien lijkt voor buitenstaanders.

In onze samenleving zijn geld en romantiek altijd nauw met elkaar verbonden geweest. In de meeste delen van de wereld zijn vrouwen nog altijd niet financieel gelijk aan mannen, maar veel mannen die ik ontmoet verwachten wel van mij dat ik er geweldig uitzie of voor de helft meebetaal aan de date. Het is lastig. Als ik aan mijn dates vertel dat ik een goede reden heb om te sugardaten, namelijk voor mijn zoon, begrijpen ze het. Maar alle vrouwen hebben waarschijnlijk een goede reden – ze moeten hun rekeningen betalen.

Ik heb een sugardaddy die in de filmindustrie werkt en hij heeft me geholpen met het maken van mijn eigen films. Hij zette een thuisstudio voor me op en leerde me urenlang hoe ik de apparatuur moest gebruiken. Hij heeft me meegenomen naar de set waar hij werkte, en hij heeft me uitgelegd hoe ik een mooi shot kan draaien. Dat betekent veel voor me, het voelt als een meester die zijn leerling een vak wil leren. Met hem heb ik een echte, menselijke relatie. We hebben ruzies en maken het weer goed met elkaar. We sluiten goed op elkaar aan op artistiek niveau – we hebben iets heel moois, zelfs als we nooit met elkaar gaan trouwen.

Door mijn leven als sugarbaby weet ik dat er niet maar één manier is om dingen te doen. Ik ben elf jaar getrouwd geweest, en sugardating heeft me doen inzien dat er nog leven is na een huwelijk. De mannen die ik heb ontmoet begrijpen dat ik misschien niet zwem in het geld, maar wel dat ik intelligent ben en een klein beetje tijd en andere talenten heb om met ze te delen.

Omdat ik moeder ben van een autistisch kind, draait mijn hele leven om mijn zoon. Alle andere vrouwen die ik ken zijn ook moeders van autistische kinderen, en ik denk niet dat zij me ooit zullen veroordelen. Omdat ze weten hoe moeilijk het kan zijn om van dag tot dag te leven. Maar ik denk niet dat ik er openlijk over wil praten met ze.

Mijn advies voor iemand die op zoek is naar een sugardaddy: ken jezelf en weet waar je oké mee bent en waar je niet oké mee bent. Houd eerst van jezelf. Doe niet alsof je dommer bent dan je bent. Laat jezelf zien op de manier waarop je gezien wilt worden, op de manier waarop je het meest van jezelf houdt. Het geld is slechts een begin, daarmee geef je elkaar toegang die in elkaars levens. Maar hoe je elkaar ontmoet maakt niet echt uit – uiteindelijk gaat het er vooral om dat je een verbinding aangaat met een ander mens.