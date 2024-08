Hoe datingsapps ervoor zorgen dat het romantische dinertje thuis uitsterft

Afgelopen voorjaar knoopte Rosimar Nieves via datingapp Bumble een gesprek aan met een man. Het gesprek begon als zoveel eerste kennismakingen in dit soort apps verlopen: de jongen swipet naar rechts, het meisje breekt het ijs en vervolgens vraagt de jongen naar haar hobby’s. De 28-jarige Nieves vertelde de man dat ze vaak in de lokale kunst- en cultuurscene duikt van haar woonplaats in de Amerikaanse staat Tennessee en dat ze dol is op koken. Door voor haar familie en vrienden te koken laat zij zien dat ze van ze houdt.

Dit trok wel de aandacht van haar potentiële date. Hij vroeg of het niet fantastisch zou zijn als ze tijdens hun eerste date een gerecht zouden delen dat zij met liefde had bereid. Wanneer had ze tijd om voor hem te koken? “De man was behoorlijk suggestief en eiste bijna dat hij bij me langs zou komen zodat ik voor hem kon koken,” herinnert Nieves zich.

Die onderliggende boodschap beviel haar niet, dus stelde ze voor om samen koffie te gaan drinken. Dat zag de man blijkbaar niet zitten, want niet snel daarna verbrak hij de match.

Dat veel mensen op datingapps op zoek zijn naar fysieke intimiteit in plaats van een emotionele band, is voor Nieves een reden om soms te twijfelen aan de bedoelingen van andere vrijgezellen. Ze zou met liefde iets koken voor een van haar dates, maar de angst dat dit alleen een manier is om haar in bed te krijgen houdt haar tegen. Waarom zou ze al die moeite doen, om iemand thuis uit te nodigen en haar passies bloot te leggen, als ze haar uiteindelijk toch gaan ghosten? “Als ik voor of met iemand kook, heb ik het gevoel dat ik helemaal mezelf kan zijn, omdat ik er zo van hou,” legt Nieves uit. “Ik laat er een deel mee zien van wie ik echt ben.”

Wat dat betreft heeft Nieves gelijk: een maaltijd voor iemand bereiden is intiem – en het heeft daardoor ook iets kwetsbaars. Zo komt je date erachter waar je van houdt, zien ze hoe je communiceert en merken ze hoe je onder druk bent. Ook kunnen ze stiekem je servies en keukengerei beoordelen, wat wellicht iets zegt over jou als persoon. En hoe cliché het ook klinkt, de liefde van mensen lijkt toch echt door de maag te gaan. Er zijn zelfs onderzoeken die hebben aangetoond dat thuis voor anderen koken zorgt voor een betere sociale band. En onder de juiste omstandigheden (zoals genoeg tijd hebben om het eten te bereiden in een fijne en bekende omgeving) is koken een ultieme vorm van vrijetijdsbesteding. Uit een ander onderzoek blijkt bovendien dat je negatieve emoties bij iemand kan onderdrukken door diegene eten aan te bieden. “Eten vergroot de interpersoonlijke nabijheid” namelijk.

Bestaat er een kans dat we – in een wereld van vluchtige dates en liefde via apps – uiteindelijk nooit meer zullen koken voor elkaar? Lopen we nu massaal de verbindende effecten en intieme gevoelens mis die je ervaart als je een maaltijd bereidt voor een potentiële partner?

Dr. Terry Orbuch, schrijver van het boek Finding Love Again: 6 Simple Steps to a New and Happy Relationship en hoogleraar sociologie aan de Oakland University in Michigan, stelt dat zowel koppels die al langers samen zijn, als mensen die elkaar pas kort kennen, de voordelen van het samen koken mislopen. Koken is niet alleen goed voor de teambuilding, legt ze uit, als je klaar bent kun je namelijk ook samen genieten van wat je hebt gemaakt. En dat is best sexy. “Je hebt samen iets gekookt en nu kun je het samen opeten,” zegt Orbuch. “Het verbindt en zorgt voor opwinding en passie.”

Daarnaast laat je met het koken tijdens een date volgens Orbuch zien dat je in staat bent om te luisteren. Als een vegetariër met een glutenallergie langskomt voor een date en je maakt spaghetti bolognese, kom je misschien niet echt over als de meest geïnteresseerde persoon.

Door thuis voor iemand te koken laat je zien dat je diegene leuk vindt, zegt Matt Moore, chef-kok en schrijver van Have Her Over For Dinner. Toen Moore (die inmiddels getrouwd is) nog vrijgezel was, nodigde hij alleen vrouwen bij hem thuis uit als hij bereid was om serieus met ze verder te gaan. “Als ik iemand niet leuk genoeg vond, deed ik niet zoveel tijd en moeite voor een volgende date,” zegt hij. “Ik ga er helemaal voor of anders niet. Maar als ik iemand echt leuk vond, kookte ik daar sowieso voor.” Moore vindt wel dat je je kookkunsten niet te snel in de strijd moet gooien. Het kan een beetje overweldigend zijn om iemand tijdens een eerste date al thuis langs te laten komen.

“Ik weet niet waarom, maar het verschil tussen ‘Kom langs, dan blowen we een beetje’ en ‘Kom langs, dan maak ik eten voor je’ is raar,” zegt ze. “Romantiek heeft een nieuwe betekenis gekregen in onze generatie.”

Matchmaker Janis Spindel is het ermee eens dat je beter kunt wachten tot de derde date voor je alles uit de keukenkast trekt. Veel van haar cliënten (voornamelijk welgestelde mannen) kiezen ervoor om samen met hun partner te koken tijdens een date. Het helpt ze om aan hun date te laten zien dat ze relaxt en gezellig zijn. Volgens Janis is het echter wel belangrijk om niet te hoge verwachtingen te hebben: “Dat ze bij je langskomen voor een zelfgemaakte maaltijd betekent niet dat jij het toetje bent.”

De angst dat mannen wel zulke verwachtingen hebben, zorgt ervoor dat Kiki Feliz liever niet thuis afspreekt met haar dates. Ze is constant op haar hoede dat ze haar fysieke veiligheid in gevaar brengt wanneer ze mensen thuis uitnodigt. Ze vertelt dat zelfs sommige vrienden haar appartement in New York nog nooit van binnen hebben gezien. Als het op daten aankomt, doet ze dit dan ook liever in publieke ruimtes. “Het is schattig als mensen bereid zijn voor je te koken en een bepaalde intimiteit op te bouwen,” legt ze uit. “Maar waarom denk je dat ik me op mijn gemak zal voelen bij jou huis?”

Feliz en haar vrienden gaan eten zelden bij iemand thuis tijdens een date. Ze vindt het idee ouderwets en niet passen in de hedendaagse datingcultuur, waarin mensen liever lijken op te scheppen dan oprecht geïnteresseerd zijn. Een openbare kookles zou ze dan wel weer met een partner willen volgen.

Feliz merkt wel op dat de mensen om haar heen nogal tegenstrijdig zijn als het op daten aankomt. Veel van mensen vinden het geen probleem om bij een onbekende Tinder-match langs te gaan om te blowen, maar zouden nooit bij diezelfde persoon komen eten. Feliz denkt dat dit misschien komt omdat het te romantisch is.

Ondanks haar opstartproblemen met de opgewonden Bumble-man, is Rosimar Nieves nog steeds vastbesloten om een jongen te vinden voor wie ze kan koken. Ze datet nu al een paar weken met iemand en heeft zelfs al zijn familie ontmoet. Ze vindt dus dat het wel eens tijd wordt om hem uit te nodigen in haar keuken. “Ik hoop dat het de volgende stap voor ons kan zijn,” zegt ze, “of we nou bij elkaar blijven slapen of gewoon wat over serieuze dingen praten in een intiemere setting.”

