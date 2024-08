Dave Budha ploegt zich door een futuristische jungle in zijn nieuwe video

Dave Budha heeft het maar moeilijk in zijn nieuwe video voor Wacht. Hierin vraagt hij zijn hartendief even op hem te wachten, terwijl hij door zich door een soort futuristische botanische tuin ploegt. Toegegeven: hij verplaatst zich ietwat sloompjes naar zijn bestemming, maar dat maakt hij meteen goed met een liefdesverklaring waar je u tegen zegt. Of dit sprookje goed afloopt houden we nog even in het midden, want spoilerfobie is een serieuze ziekte. Kijk er zelf eens naar.

Wacht is alweer de derde single van zijn tweede EP Tuinen van het Licht, en daarmee is hij onlangs genomineerd voor een Edison Award in de categorie beste nieuwkomer. De track werd geproduceerd door Ramiks en Jopie & Rijnbaart, en de clip werd geregisseerd door FLCRNT. Bekijk de première van de clip hierboven.