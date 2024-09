David Bowie wist niet dat hij stervende was toen hij ‘Blackstar’ opnam

Twee dagen voor zijn dood in 2016 bracht David Bowie zijn laatste album Blackstar uit. Het is makkelijk om te veronderstellen dat dit album is opgenomen als laatste geschenk voor zijn fans, maar volgens The Last Five Years, de nieuwe BBC documentaire over Bowie ligt dit anders. Volgens The Guardian wist Bowie pas drie maanden voor zijn dood dat hij terminaal ziek was.

De video voor Lazarus, waarin je Bowie als patiënt in bed ziet liggen, was voor veel mensen de aanleiding om in het gerucht te geloven. Nu blijkt dat deze video al was opgenomen voor hij zijn definitieve diagnose te horen kreeg.

Johan Renck heeft de clip geregisseerd, en hij vertelt hierover: ”Ik zei gelijk dat hij in bed zou moeten liggen, omdat het liedje Lazarus heet. Voor mij was dat een link met de bijbel, en had het niets te maken met zijn ziekte. Ik hoorde pas later dat hij in de week van de shoot erachter kwam dat het het einde zou zijn. De behandeling werd gestopt, zijn ziekte had gewonnen.”

Hoe het ook zij is zijn album Blackstar en deze Lazarus-video een prachtig einde van een carrière waarin hij altijd nieuwe wegen wist te vinden en miljoenen mensen hielp hetzelfde te doen.