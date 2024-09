Er is meer bekend over het testament en de uitvaart van David Bowie

Foto via Wikimedia Commons

The New York Times heeft details rond het testament en de uitvaart van David Bowie gepubliceerd. Al in 2004 liet Bowie optekenen dat hij gecremeerd wilde worden, en zijn as op Bali wilde laten uitstrooien – wat dan ook is gebeurd.

In het testament staat vermeld dat zijn vermogen van ongeveer honderd miljoen dollar wordt verdeeld onder zijn meest dierbare vrienden en familie. Het penthouse in SoHo in New York laat hij achter aan zijn vrouw, Iman Abdulmajid Jones. Zij krijgt ook de helft van zijn eigendom. Een kwart gaat naar Bowie’s zoon Duncan Jones, afkomstig uit zijn vorige huwelijk met Mary Angela Barnett. Zijn vijftienjarige dochter Alexandria Zahra Jones zal de laatste kwart ontvangen middels een fonds. Ook krijgt zij het vakantiehuisje in de bergen van Ulster County.

Daarnaast laat Bowie twee miljoen dollar na aan zijn voormalige assistente Corinne Schwab. De oude nanny van Duncan, Marion Skene, krijgt een miljoen dollar toevertrouwd.

Ook legt The New York Times de fascinatie van Bowie met Bali uit:

“Mr. Bowie was zo gek op Bali dat hij een huis op het eiland Mustique volledig in Indonesische stijl had laten bouwen. ‘Ik wilde iets dat zo min mogelijk op de Caraïben leek, omdat Mustique echt een soort van fantasieland is’, zei hij in 1992 nog tegen Architectural Digest. Hij verkocht het huis enkele jaren geleden.”

