David Eugene Edwards van Wovenhand over de sterren, het heilige en het goddeloze

Alle foto’s door Sargent House

David Eugene Edwards heeft iets mysterieus, iets ongrijpbaars. Dat had hij al toen hij met 16 Horsepower in de jaren negentig country, Americana en donkere folk samenbracht met een ongeëvenaarde intensiteit, en sinds hij onder de naam Wovenhand verder ging, is dat niet anders. Wovenhand is persoonlijker, donkerder en hij deelt zijn onconventionele kijk op de wereld ermee. Als zoon van een roekeloze biker groeide hij op in een fundamentalistische omgeving. Edwards is zwaargelovig, genadeloos en heeft een scherp, ontembaar randje. Voeg daar een donker geluid aan toe, met Bijbelse referenties, zware riffs en invloeden vanuit alle hoeken van de wereld – in het bijzonder van inheemse Amerikanen – en Wovenhand voelt als een kwestie van alles of niets.

Met het nieuwe album Star Treatment treedt Edwards en zijn band nog een stap verder toe in de heavy muziekwereld. Sinds een paar jaar is Wovenhand een graag geziene gast in de underground waar de donkere kant van het leven wordt bezongen, zoals in Nederland op festivals als Roadburn en Incubate. Wovenhand live houdt het midden tussen een hellevuur en een sjamanistisch ritueel.

Videos by VICE

Het nieuwe album is opgenomen met metalheilige Sanford Parker, in de studio van Steve Albini. Star Treatment is intens, toegewijd en staat vol ronkende percussie, inheemse ritmes, psychedelisch gitaarspel en meditatieve gedachtes over het mysterie van de sterrenhemel. Het muzikale palet dat Edwards schetst is grenzeloos. Met Star Treatment is het geluid van Wovenhand weer een stap dichter bij perfectie.



Ik sprak Edwards over spiritualiteit, zijn aversie tegen de moderne tijd en hoe hij zijn kijk op de wereld in muziek probeert te vatten. Start Treatment is zowel in de productie als arrangementen een speeltuin van symbolen en verwijzingen.

Noisey: Je zei ooit dat je doel met Wovenhand is om het woord van God te verspreiden. Op het podium raak je in extase, bijna in trans. Is Wovenhand uitsluitend ‘christelijke muziek’, of heb je er ook een ander doel mee?

David Eugene Edwards: Ik zie het niet zo. Ik beschouw Wovenhand als de muziek die uit mij komt.



Wovenhand hangt aan elkaar van uitersten: aan de ene kant de invloed van je vader – biker, vrijheid, roekeloos – en aan de andere kant die van je opa – kerkgemeenschap, plichtsbesef. Waar bevindt Wovenhand zich?

Nou, eigenlijk nergens [lacht]. We passen nergens bij. Het is niet dat we dat bewust willen, het maakt niet uit of je ergens bij hoort of niet. Volgens genoeg mensen ben ik waarschijnlijk te ‘christelijk’ en waarschijnlijk ben ik volgens de kerk weer te modern en te werelds. Ik pas niet echt ergens bij. Maar dat is niet nieuw, dat is met alles wat ik doe. Ik geloof niet in tegenpolen. Het een kan niet zonder het ander. Ik maak muziek en spreek over hetgeen waar ik me mee bezighoud.

Wovenhand is ook populair in antichristelijke kringen, zoals bij prominente satanische metalbands. Snap je de aantrekkingskracht van je muziek?

Zelfs met 16 Horsepower was die aantrekkingskracht er al. Over het algemeen is folkmuziek vrij populair binnen de gemeenschap waar jij over spreekt. Ze duiken diep in de folklore en cultuur van waar ze vandaan komen ­– of dat nou Noorwegen of Portugal is – en gebruiken dat in hun muziek. Met 16 Horsepower werkten we ook op die manier, en met Wovenhand ook, dus dat is wat we gemeen hebben. En of het nou haaks staat op mijn geloof, het gaat in beide gevallen over spirituele dingen. Ik kan me wel vinden in hoe zij zich verhouden ten opzichte van de zaak waar ik zogenoemd voor sta. Liever dat, dan iemand die zegt “ik zou over iets anders zingen.”

Zoals ik zei: we pasten met zowel 16 Horsepower als Wovenhand niet echt ergens bij. We hoorden niet in de alternatieve countryscene, ook al maakten we wel die muziek: countryliefhebbers hadden geen interesse in onze muziek. We hebben nooit echt een thuis gekend. De metalgemeenschap heeft ons nu omarmd, en daar ben ik blij mee. Het is uiteindelijk toch wel fijn om een thuis te hebben [lacht]. De mensen die ik er ontmoet zijn heel aardig en gastvrij.







Star Treatment is een ronkend rock ’n roll-album, ingekleurd met folk, country en wereldmuziek, maar het is nog altijd een rockalbum. Het lijkt wel alsof die Denver sound, ontstaan rondom de Absinthe Studios, er niet uit is te krijgen. Wil je met de nieuwe sound bewust daar vanaf stappen?

Totaal niet. Ik heb het altijd in me, maar het komt er niet altijd uit. Ik speel nu met gasten als Chuck French en Neil Keener, met een verleden in luide muziek. Zij brengen die ervaring met zich mee, en uiteraard begrijp ik dat. Ze voegen hun sound toe aan wat je een typisch Wovenhand-geluid zou kunnen noemen, maar ze vervolmaken ook de meer heavy kant van Wovenhand. Wanneer ik me zelf ook meer aan de heavy kant begeef, vinden we elkaar snel in de muziek en is het voor ons makkelijker communiceren en iets nieuws te maken.

Kun je iets vertellen over de begindagen van de Denver ‘Gothic Country’ beweging? Ik hoor verhalen over psychedelische gebedsdiensten, rituelen samen met inheemse Amerikanen en andere dingen die vrij onorthodox klinken. Wat is hiervan waar?

Niets! Ik weet niet waar de verhalen vandaan komen. Ik bezoek regelmatig pow wows met mijn zoon, maar ik zou me nooit mengen in de praktijken die zij heilig noemen. Ik vind het leuk om er rond te hangen en geld aan de mensen daar uit te geven. Het geld dat ik verdien spendeer ik aan hen. Ik koop dingen die ze maken. Nee, er is geen voodoo, maar ik heb wel veel drugs gedaan, dat is ook een soort voodoo, niet? Maar dus niet in die zin dat je probeert een spirituele reis te maken, daar geloof ik niet in.

Star Treatment geeft een subliem gevoel, alsof je naar de sterrenhemel staart. Hoe neemt dit thema vorm in je hoofd en op dit album?

Op ontelbare manieren. Het hele album draait erom ­– sterren zijn alles voor ons. Het hemellichaam is dat wat sinds het ontstaan van de mens boven hem bevindt. Het hemellichaam geeft het leven licht. Het licht stuurt de seizoenen, en alles is ermee verbonden. Alle wereldreligies zijn in zekere zin astro-religies. Alles is gebaseerd op de sterren en hoe de sterren bewegen. Het hemellichaam beperkt zich niet tot een plek, maar is overal. Iedereen ziet hetzelfde als-ie naar boven kijkt, en dat vertaalt zich in kunst, literatuur, cultuur en zoals ik het zie, ook religie. De sterrenhemel ligt aan de basis van dit alles. Er is geen ontsnappen aan. Dat gegeven nam ik als uitgangspunt en ik ben daar op een vrij abstracte manier over gaan denken en praten; er zitten veel lagen in, en het is vrij esoterisch. Eigenlijk precies zoals de lucht.

Als je kijkt naar de sterren en je beeldt je een andere wereld naast de onze in, denk je dan weleens aan het einde van de Aarde? Geloof je in de nietigheid van onze planeet?

Ik houd me niet zo met dat onderwerp bezig. Ik denk ook niet dat mensen echt vat daarop kunnen krijgen. Mijn kijk op de wereld verschilt enorm van die van de meerderheid van de mensen die ik spreek. Ik geloof niet in het bestaan van meerdere, parallelle universa. Ik geloof daar niks van. Ik ben ervan overtuigd dat we met regelmaat worden voorgelogen, en wel om verschillende redenen. Ik geloof dat het universum rondom de Aarde is gecentreerd, en dus niet dat de zon het middelpunt van het universum is. Ik geloof dat de zon en alles eromheen in dienst staat van de Aarde. De Aarde is het centrum van alles. Of daar ooit een einde aan komt, dat weet ik niet. Die kennis reikt verder dan mijn verbeeldingskracht.

Maar ik geloof zeker dat wij het centrum van alle dingen zijn. We zijn niet een of ander irrelevante aftakking van het leven op een of ander planeet die met zestigduizend kilometer per uur door de ruimte raast zonder enige reden. Ik geloof daar niet in. De Aarde is waar het om draait, en ook om de Heer, de maker – niet de sterren.





WOVENHAND TOUR 2016:

09/12 COLOGNE, DE @ Gebäude 9 *

09/13 FRANKFURT, DE @ Zoom *

09/15 BERN, CH @ ISC *

09/16 ZURICH, CH @ Bogen F *

09/17 VIENNA, AT @ Flex *

09/18 BUDAPEST, HU @ A38 *

09/20 SALZBURG, AT @ Rockhouse *

09/21 MUNICH, DE @ Ampere *

09/22 LEIPZIG, DE @ UT Connewitz *

09/23 BERLIN, DE @ Heimathafen *

09/24 HAMBURG, DE – Reeperbahn Festival

09/26 ARHUS, DK @ Train *

09/27 OSLO, NO @ John Dee *

09/29 HELSINKI, FI @ Tavastia

09/30 STOCKHOLM, SE @ Nalen *

10/01 LUND, SE @ Mejeriet *

10/02 COPENHAGEN, DK @ Vega Jr. *

10/04 EINDHOVEN, NL @ Effenaar *

10/05 AMSTERDAM, NL @ Melkweg *

10/06 LEUVEN, BE @ Het Depot *

10/07 GENT, BE @ Handelsbeurs *

10/08 CHARLEROI, BE @ L’Eden *

10/10 LILLE, FR @ L’Aéronef *

10/11 PARIS, FR @ La Maroquinerie *

10/13 ORLEANS, FR @ L’Astrolabe *

10/14 GRENOBLE, FR @ La Belle Electrique *

10/15 FEYZIN, FR @ L’Epicerie Moderne *

10/16 TOULOUSE, FR @ La Rex *

10/18 LONDON, UK @ The Dome *

* w/ Emma Ruth Rundle