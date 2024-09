David Lynch lanceert een muziekfestival en de line-up is er een om door een ringetje te halen

De weersomstandigheden zijn momenteel zo om te janken dat Down the Rabbit Hole zich genoodzaakt voelt om niet vandaag maar pas morgen de camping te openen. Het gras is te zompig en het is nog maar de vraag of het dit weekend ook maar iets beter zal zijn – op zondag dalen er opnieuw 3,5 mm ellendige hoopjes water naar beneden.

Maar hee, in Nederland is het weer nu eenmaal een dominante factor in hoe we een festival beleven. Alhoewel, het hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. Je hoeft niet altijd rillend van de kou in je HEMA-poncho van drie euro naar een band te staren, waarna je na tien minuten toch besluit een schuilplek op te zoeken bij de hamburgertent. Er zijn betere opties, zoals festivals waar het niet licht wil worden, of festivals in Los Angeles waar de zon schijnt terwijl je naar Robert Plant kijkt en Sky Ferreira en St Vincent en Jon Hopkins. Festivals ook, die worden gecureerd door cult-regisseur David Lynch. Zulke festivals zouden zomaar kunnen worden georganiseerd en die zouden ‘Festival of Disruption’ kunnen heten. En ik weet dat het echt staat te gebeuren, want het is al aangekondigd. Het festival van David Lynch vindt plaats op 8 en 9 oktober in het Ace Hotel Theater in Los Angeles.

Het is een zeer Lynchiaanse line-up met bands waar de regisseur in het verleden al eens mee heeft samengewerkt. Daarnaast zijn er talks met onder meer Debbie Harry en Blondie-bandlid Chris Stein, panels met Twin Peaks-acteurs Kyle MacLachlan en Laura Dern, screenings met nauwelijks vertoonde David Lynch-films, virtual reality installaties en – uiteraard – dagelijkse transcendente meditatie-sessies zodat je niet oververhit raakt door de overweldigende intensiteit van je festivalervaring.

De verkoop gaat op 24 juni van start en alle opbrengsten gaan naar de David Lynch Foundation, een stichting die geld ophaalt voor slachtoffers van huiselijk geweld, veteranen en jonge mensen met een verhoogd risico op trauma’s.

Bekijk hieronder de trailer.