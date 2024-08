David Lynch kijkt anders naar naakte lijven dan jij

Het zou voor niemand een verrassing moeten zijn dat David Lynch, de regisseur van Twin Peaks en Mulholland Drive, ook een groot fan is van naaktfotografie. Komende zomer brengt hij een enorm boek uit met de titel David Lynch, Nudes, waarin meer dan honderd foto’s van naakte lijven staan. De titel zou kunnen suggereren dat het hier om naaktfoto’s van de regisseur zelf gaat, maar dat is niet het geval. Het gaat hier om een collectie foto’s gemaakt door Lynch, waarin hij de vrouwelijke vormen onderzoekt met zijn kenmerkende blik.

Lynch schildert en boetseert al sinds zijn jeugd, maar is pas begonnen met fotograferen nadat hij Eraserhead maakte. Zijn benadering van vrouwen in Nudes heeft wat weg van de fotofabrieken uit de documentaire Lynch (One), hij gaat op zoek naar unieke manieren om duisternis te gebruiken om de vormen van zijn onderwerpen te transformeren.

“Ik hou ervan om naakte vrouwen te fotograferen,” zei Lynch in een persbericht bij het boek. “De oneindige variatie van het menselijk lichaam is fascinerend: het is geweldig en magisch om te zien hoe verschillend vrouwen zijn.” Veel van de beelden uit zijn nieuwe boek zijn nauwelijks te herkennen als lichamen, terwijl andere bepaalde perspectieven en hoeken uitlichten die een normaal mens niet op zijn instagrampagina zet. In de handen van Lynch lijkt de soms groteske blik op het lichaam natuurlijk en, zoals hij zegt, geweldig.

Bekijk een aantal van de beelden uit David Lynch, Nudes hieronder.