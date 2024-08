De 10 beste muziekvideo’s van 2017

2017 was een fantastisch goed jaar voor muziekvideo’s. Doordat vooral jonge mensen de laatste jaren minder televisie zijn gaan kijken, voorspelden critici dat het wel eens het begin van het einde kon zijn voor de muziekvideo. Niets bleek minder waar, want de redder in nood kwam in de vorm van het internet, met de smartphone als hypermoderne Batmobile waarin de superheld zich voortbeweegt.



Hier de tien muziekvideo’s die dit jaar visueel zeer in de smaak vielen bij ons.



Grimes ft. Janelle Monáe – Venus Fly

Als je dacht dat cyberpunk een vreselijk achterhaald en bovendien lelijk concept is, dan bewijzen Grimes en Janelle Monáe hier toch echt dat je het mis hebt. Kijk zelfs eens naar de haast museaal gestileerde settings, de Matrix-achtige 3D-camera’s en het bespelen van de viool met een brandende strijkstok.



Björk – The Gate

Björk kwam dit jaar niet alleen in opspraak door een zekere Deense regisseur op zijn gedrag te wijzen toen #metoo in het middelpunt van belangstelling stond. Ze deed het ook met muziekvideo’s zoals je die van haar gewend bent, maar dan nog een schepje erbovenop. De video voor The Gate lijkt een surrealistische videogame waarin Björk de hoofdrol speelt in een Gucci-gewaad.



Avalon Emerson – One More Fluorescent Rush

Los van het feit dat hij heerlijk sync loopt met een idioot goede track, is deze video de perfecte samensmelting van natuur en technologie. Het lijkt alsof je Planet Earth aan het kijken bent door een soort Dragonball Z-achtige 3D-bril, en om heel eerlijk te zijn is dat precies wat iedereen stilletjes van een muziekvideo verlangt.



St. Vincent – New York



Zo ongeveer elk shot uit dit kleurrijk gestileerde spektakel zou niet misstaan op de Tumblr’s en instagram-accounts van alle mensen die stijl ademen door hun poriën. Mensen met een mooi minimalistisch brilmontuur. Mensen die thuis een flesopener hebben die eigenlijk te mooi is om in een la te bewaren. Mensen die meerdere paraplu’s in een speciaal daarvoor ontworpen koker bewaren. Ach wat, elk shot uit deze video zou zo aan de muur van Het Stedelijk Museum hangen, maar daar is het dan weer net iets te perfect voor.



Ronnie Flex – Opgekomen



Ronnie Flex is er voor de kids, en dat zie je goed terug in deze video met duizelingwekkende effecten. Je kan niet stoppen met dansen, maar kun je dat ook op je handen? Daarnaast is Ronnie Flex er trouwens ook voor halfnaakte danseressen met slangen in een rijtjeshuis. Maar vooral voor de kids.



Kendrick Lamar – Humble

K-Dot op zijn allerallerbest. De video staat bol van de religieuze verwijzingen en is een moderne bijbelvertelling. Maar dan niet saai, en waarbij elk shot ook prima overeind blijft, al was het een losstaand GIF-je.



Charlie XCX – Boys



Een ode aan jongens. In 2017. Zoetsappig, corny, cheesy, poppy. Helemaal lekker als tegengeluid tegen de almaar bulderende machobeweging. Het is fijn dat je de overwegend mannelijke kijk die vrouwen in muziekvideo’s objectificeert even niet ziet vanwege de grote klodder bubblegum die hier over de lens geplakt zit.



Boef – Habiba

Mensen kijken graag naar Boef. Dat is een feit, want het is gewoon Boef, man. Maar dat is het hem hier juist: het feit dat we Boef vrij ‘gewoon’ zien, (al is hij voorzien van een flinke straatsaus uit de jaren negentig) maakt het een verademing om naar te kijken. Het maakt je blij, want het lijkt alsof je de trailer van een La Haine-achtige film kijkt, en de openingsscène van Boef die in ondergoed door de straten rent zorgde er zelfs voor dat mensen massaal in onderbroek door de straten gingen rennen. Dit is gewoon goed, man.



Kamasi Washington – Truth



Een korte film als muziekvideo van misschien wel de minst bekende artiest van dit lijstje. We kunnen hier veel woorden aan vuil maken, maar dat doet de korte film eigenlijk te kort. Gewoon kijken.



Young Thug – Wyclef Jean

Visueel is het misschien niet de meest prikkelende video van het jaar, maar hij kijkt gewoon heel goed weg. Dat wil je bij een muziekvideo, dus dat maakt hem ijzersterk. Lang verhaal kort: Young Thug kwam telkens niet (of te laat) opdagen bij zijn clipshoot. Daarom hier de interpretatie van de video door de regisseur, maar dan uiteraard zonder Thugger himself. Om niet te veel te spoilen: kijk zelf maar.



