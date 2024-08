De 12-jarige rapper Matt Ox stunt met fidget spinners, designer en kartwagens

Matt Ox is een hyperactief, twaalfjarig ventje dat houdt van fidget spinners en energiedrank. Naast kind is hij ook rapper, met tien miljoen streams op Soundcloud, een lading viral video’s en een opmerkelijke stijl waarmee hij al de aandacht trok van The New York Times en grote labels als Mad Decent. In deze aflevering van Noisey Raps volgen we Ox, zijn team én zijn moeder, die langzaamaan de nieuw verworven faam van haar zoontje begint te bevatten. Na een dagje karten, shoppen en gamen gaan we naar zijn eerste show in Los Angeles, waar hij optreedt met Chief Keef. Belangrijker nog: Matt was bereid om wat van zijn jeugdige wijsheid met ons te delen.

“Ik heb veel haters,” vertelt hij. “Heel veel, maar het boeit me niet. Ik verdien bakken met geld. Het zijn gewoon oude gasten die niets te doen hebben. Ik ben maar een klein kind, waarom zou je haten op een klein kind als je ook gewoon een baan kunt gaan zoeken? Dat is wat ik zou doen.” Bekijk de documentaire hierboven.