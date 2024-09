De 15-jarige Leafs bewijst met ‘Alright’ dat hij de hele game kan kantelen

Eind vorig jaar stuitte Noah’s Ark-producer Ramiks op het rampzalig goede liedje RACE van de vijftienjarige Leafs. Geheel terecht zag hij veel talent in de jonge eigenzinnige rapper en zanger uit Almere, en een samenwerking volgde. Het resultaat is de verslavende track Shawty, waarop Leafs eventjes tentoonstelt hoe je van autotune je bitch maakt. Nu blijkt dat het duo ook een EP heeft opgenomen die volgende week uitkomt. De tweede single met Yung Nnelg heet Alright en is de muzikale vertaling van pure zorgeloosheid. De opbeurende track geeft je een warm gevoel vanbinnen en stelt je gerust dat het heus wel een keertje goed komt met deze verdorven wereld.

De clip van Levi Verspeek die hier in première gaat, past perfect bij de onbezonnen vibes van het liedje. Je ziet Leafs, Ramiks en Yung Nnelg rennen en dansen in het bos, dartelen door bloemenvelden en knuffelen met hele lieve hondjes. Leafs heeft overduidelijk de potentie om de hele game te kantelen en wij kijken er nu al naar uit. Bekijk Alright hieronder.