De 16-jarige Stien is in haar eerste video eerlijker dan elke rapper ooit

Eerlijk is eerlijk: de eerste keer dat ik de muziek van de zestienjarige Stien den Hollander hoorde, moest ik er even aan wennen. Haar flow is zo nonchalant als Guus Geluk en de teksten van een track als Van Kant zijn bijna onaangenaam oprecht. In dat nummer heeft ze het over haar geestelijke gezondheid, de stemmen die in haar hoofd rondspoken en hoe ze er eventueel een einde aan zou willen maken. Allemaal onderwerpen die je niet vaak in hiphop hoort, en al helemaal niet uit de mond van een tiener.



Toen het na een aantal luisterbeurten eenmaal wel klikte tussen S10 en mij, vond ik haar meteen een van de interessantste artiesten die ik in tijden heb gehoord. Vooral het nummer Zonder Reden raakte me, waarvan je hierboven de video kunt zien. Hierin dwaalt ze door regenachtig Amsterdam, rapt ze over haar oude ziel en slapeloze nachten, en zit ze in een reuzenrad terwijl ze uit een fles witte wijn lurkt. Zet het eens aan en laat haar het je zelf allemaal vertellen.

Bekijk de clip van Zonder Reden hierboven. Haar debuut-EP Antipsychotica is sinds vandaag uit en beluister je hieronder. Morgen viert S10 haar releaseparty in Sexyland.



