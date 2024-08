Zeven 18-jarigen vertellen waarom ze in de politiek zijn gegaan

Eerst en vooral: volg VICE België nu ook op Instagram.

De oudste kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van dit weekend is vorige week helaas onverwacht overleden. Daarom besloot ik dan maar zeven jongeren te spreken die achttien zijn en hopen op een zitje in de gemeenteraad van hun dorp of stad. Twee van hen (Estelle en Lowie) worden pas de dag voor de verkiezingen achttien.



Terwijl jij op je achttiende vooral bezig was met te veel bier drinken op scoutsfuiven en stiekem jointjes roken, zijn deze jongeren al maatschappelijk geëngageerd. Ik vroeg hen naar hun visie op de toekomst, hun politieke ambities en wat hun leeftijdsgenoten vinden van hun nieuwe hobby.

Femke Van Durme – Groen Eeklo

Eerste jaar Bachelor Politieke Wetenschappen. Plaats 9 op de lijst.

VICE: Dag Femke, sinds wanneer ben je actief in de politiek?

Femke: Twee jaar geleden heb ik voor het vak Cultuurwetenschappen een eindwerk gedaan over mijn vader. Mijn vader is Wilfried van Durme. Hij heeft Agalev [de voorloper van Groen, red.] nog mee opgericht en zat in het Vlaams Parlement. Bijna drie jaar geleden is hij gestorven. Door hem besef ik dat je dingen echt kan veranderen en dat het wel iets uitmaakt om je te engageren.

Wat wil je bereiken in de politiek?

Concreet voor mijn stad Eeklo wil ik dat de openbare toiletten ook voor vrouwen gratis zijn. :annen mogen gratis plassen en vrouwen moeten elke keer betalen. Dat moet anders. Meer algemeen vind ik psychisch welzijn van jongeren heel belangrijk. Het is nu vaak een groot taboe om je slecht te voelen en dat zou geen taboe mogen zijn.

Hoe zie jij de toekomst?

Ik denk echt dat het goed komt. Veel meer jongeren zijn zich bewust aan het worden van problemen en beseffen dat het allemaal geen ver-van-mijn-bed show is. Met deze generatie denk ik dat heel veel dingen gaan opgelost worden. Er is hoop. Het is nu tijd dat we iets veranderen.

Wat is je droomjob in de politiek?

Als ik mag kiezen zou ik graag in het Europees Parlement zitten. Ik kijk enorm op naar Petra De Sutter. Het zou echt machtig zijn om daar samen met haar te zitten.

Bjorn Weygerse – Vlaams Belang Genk

Derde graad deeltijds onderwijs Verkoop-winkelbediende. Plaats 7 op de lijst.

VICE: Hey Bjorn, waarom doe je mee met de verkiezingen?

Bjorn: Ik kom op voor de LGBT-gemeenschap. Ik word bijna elke dag nageroepen op straat: “vuile janet”, “homo”, “ibne” [Turks, red.], “zemel” [Arabisch, red.], enzovoorts. Ik ben dat beu. Het zijn altijd de islamitische jongeren. Nog nooit in mijn leven ben ik lastig gevallen door Vlamingen.

Wat zijn je belangrijkste politieke strijdpunten?

Genk moet de homogemeenschap steunen. Een tof initiatief hier in Genk vind ik het regenboogzebrapad. Op woensdagnamiddag wordt een café speciaal opengedaan voor de homo’s. Maar het belangrijkste is veiligheid. Er moeten veel meer camera’s komen en ook politie op plaatsen waar homo’s komen.

Krijg je vaak negatieve reacties omdat je bij het Vlaams Belang zit?

De eerste indruk van veel mensen is dat VB racistisch is. Maar als je goed integreert en een steentje bijdraagt zien wij je als onze mensen. Als je de bandiet gaat uithangen of enkel profiteert, ben je niemand van ons. Vroeger was VB tegen alle buitenlanders, nu is het enkel tegen de niet-Europeanen. In mijn straat wonen nu bijna alle nationaliteiten, het moet stoppen. Vroeger had ik een Turk of Marokkaan in mijn klas, nu heb ik er vijf in mijn klas.

Hoe reageren zij op je politiek engagement?

De moslims in mijn klas reageren daar vrij normaal op. Met de moslims in mijn klas kom ik wel goed overeen. Maar waarom proberen ze me om te praten over mijn geaardheid? De islam accepteert mijn geaardheid niet, dus ik kan hun religie ook niet aanvaarden.

Hoe kijken jouw leeftijdsgenoten naar politiek?

Ik ken bijna geen jongeren die er mee bezig zijn. Dankzij mij weten ze er een beetje van. Letterlijk heel mijn school interesseert zich niet in politiek. Ik denk dat dat komt door de slechte reputatie van politiek: altijd veel beloven maar niets doen.

Fahar Nadeem – sp.a Antwerpen

Eerste jaar Bachelor Internationaal Ondernemen. Plaats 22 op de lijst.

VICE: Ha Fahar, hoe ben je geworden actief in de politiek?

Mijn vader heeft mij gedwongen! Hij vindt het belangrijk dat ik mij politiek engageer. Maar al snel vond ik het super interessant. Ik leerde heel veel bij. Op congressen in het begin was het wel moeilijk, aangezien daar altijd weinig jongeren zijn en de leeftijdskloof groot is. Maar eens je mensen leert kennen maakt dat niet veel uit.

Waarom doe je mee met de verkiezingen?

Het belangrijkste voor mij is om discriminatie te bestrijden en zeker discriminatie op school. Op school belanden veel allochtone jongeren in een watervalsysteem, terwijl ze andere talenten hebben. De tweede reden is de schadelijke gevolgen van drugs. Ik heb heel veel vrienden verloren in het drugsmilieu. Ze zijn op straat, ze willen snel geld verdienen, je bent ze kwijt. Dat wil ik bestrijden.

Hoe reageren je leeftijdsgenoten op je politiek engagement?

Ik krijg veel positieve reacties van vrienden en familie, omdat ik mij maatschappelijk engageer. Er worden ook wel vaak mopjes gemaakt à la “de schuld van de sossen”. Die jongeren weten eigenlijk van niets, ze nemen gewoon over wat ze lezen op het internet. Dus dan vertel ik wat de socialisten allemaal al verwezenlijkt hebben. Dan zijn ze wel geïnteresseerd en zo kan ik ze overtuigen.

Hoe zou jij je generatie definiëren?

Ik denk dat mijn generatie met heel andere dingen bezig is dan met politiek. Ik ben afkomstig uit Pakistan. Je zou de Pakistaanse politiek eens moeten vergelijken met Belgische politiek. Hier zijn alle basisvoorzieningen van de mensen al min of meer bevredigd. In Pakistan is dat helemaal anders, daar ontbreken veel essentiële voorzieningen. Mensen daar beseffen meer hoe belangrijk politiek is.

Lowie Anthonissen, N-VA Wuustwezel

Laatste jaar secundair onderwijs Boekhouding en Informatica. Plaats 11 op de lijst.

VICE: Hoi Lowie, wanneer ben je actief geworden in de politiek?

Lowie: Bijna een jaar geleden ben ik lid geworden. Ik was bij de opstart van Jong N-VA Wuustwezel, waarvoor een vriend van mij reclame maakte op Facebook. Die avond zelf was ik al bestuurslid.

Waarom doe je mee met de verkiezingen?

Op de nieuwjaarsreceptie ben ik gevraagd door de voorzitter van N-VA Wuustwezel. We zijn gaan uitzoeken of het eigenlijk wel mocht want ik word pas op 13 oktober 18 jaar. En het mag!

Waarom koos je voor N-VA?

Ik ben altijd al Vlaamsgezind geweest. Voor mij is N-VA de enige partij die daar echt iets aan wil doen.

Wat wil je bereiken in de politiek?

Ik wil dat Wuustwezel een gemeente is waar iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen overeenkomt met elkaar. Ook het behoud van onze gemeente als typische plattelandsgemeente vind ik belangrijk. Ik hou van de karaktereigenschappen van een landbouwgemeente. Ik ben zelf geen boerenzoon, maar ik ben hier wel opgegroeid tussen de velden en de bossen.

Hoe reageren je leeftijdsgenoten op je politiek engagement?

Ik word regelmatig aangesproken op feestjes. Dan praten we over wat ik zou willen veranderen. Dat valt allemaal goed mee, je bent jong onder elkaar. We drinken een pintje erbij, ik vind dat tof.

Hoe zou jij uw generatie definiëren?

Hoe ik het zie meer en meer conservatief. Dit is een generatie die meer in zit met het immigratieprobleem. Waarom worden migranten zo bevoordeeld ten opzichte van eigen inwoners? Ik volg daarin het voorbeeld van Theo Francken, hij heeft een duidelijke visie op asiel en migratie.

Maikel Van Eylen – CD&V Vilvoorde

Laatste jaar secundair onderwijs Vrachtwagenchauffeur, runt een eigen webhostingbedrijf met 21.000 klanten. Plaats 17 op de lijst.



VICE: Dag Maikel, waarom doe je mee met de verkiezingen?

Maikel: Jongeren hebben hier bijna niets te zeggen. Het is hier vrij dood in Vilvoorde en er is niets te doen voor jongeren. De laatste zes jaar werd er niet geluisterd naar ons. Daar wil ik verandering in brengen en de jongeren een stem geven.

Wat wil je graag veranderen?

Eerst en vooral wil ik dat er veel voor jongeren komt. Er moet een jongerensite komen in Vilvoorde. Een ontmoetingsplaats met voetbalveld, basketbalveld, indoor-speelveld, huiswerkklas, computers, bibliotheek. Daar kan ook een bureauplek voor startende ondernemers komen. Daarnaast wil ik het uitgaansleven terug opkrikken. Er zouden pop-up bars moeten komen in de leegstaande panden van de stad. Het zou ook mooi zijn om een terugkerend evenement te organiseren in telkens een andere wijk.

Hoe zou je jouw generatie definiëren?

Levendig. Ik ben zelf animator in het jeugdwerk. Ik zie heel veel jongeren engagement opnemen. Of ze starten een onderneming op jonge leeftijd. Heel veel jongeren willen al op hun zestiende iets starten, die moeten ondersteund worden. De generatie van nu wilt er voor gaan, die wil verandering.

Wat is je droomjob in de politiek?

Ik zou graag minister van Binnenlandse Zaken willen worden. Puur omdat ik eerst inspecteur bij de politie wil worden. Ik ben ook hulpverlener. Dat lijkt mij een fantastisch interessante job.

Hoe groot acht je de kans dat je verkozen zal geraken?

Vrij groot! Ik denk wel dat ik een van de zetels zou kunnen binnenhalen. Ik wil zeker ook zetelen als gemeenteraadslid.

Piero Amand – Ecolo Genappe

Laatste jaar secundair onderwijs: Taal-Wetenschappen. Plaats 25 op de lijst.

VICE: Salut Piero, waarom doe je mee met de verkiezingen?

Piero: In Genappe is het voor jongeren moeilijk om zich te verplaatsen. Ik wil een buslijn in de gemeente, zodat jongeren mobieler zijn. Algemeen denk ik dat onze gemeente een model kan zijn voor andere gemeenten op het vlak van ecologische transitie.

Hoe reageren je leeftijdsgenoten op je politiek engagement?

Hangt er vanaf. Gisteren nam ik nog deel aan een debat met een zaal vol jongeren en was er veel interesse. In het algemeen zijn ze wel blij dat ik als jongere mijn stem wil laten horen. Ondanks dat we jong zijn hebben we een plaats in de politiek. Maar ik merk ook wel dat jongeren vaak niet enthousiast zijn over politiek. We weten soms niet wat te denken, hoe we moeten leven. Er zijn zoveel grote problemen en belangrijke beslissingen die genomen moeten worden. De politici aan de macht vandaag zijn ook niet echt bezig met het belang van jongeren of zelfs de toekomst van onze planeet in het algemeen. De jongeren kunnen zich daar niet echt mee vereenzelvigen en vinden dan ook moeilijk hun plaats in de samenleving.

Wat is je droomjob in de politiek?

Ik zie politiek niet als een job. Ik ben ook niet geïnteresseerd in een carrière in de politiek. Ik wil wel dingen veranderen. Ik ga mijn politiek mandaat met veel goesting opnemen, maar ik wil niet mijn hele leven politicus zijn. Het is belangrijk voor de politiek dat er genoeg afwisseling is en dezelfde mensen niet te lang aan de macht blijven. Volgend jaar ga ik bio-ingenieur studeren, daarna zien we wel.

Estelle Maton – MR Huy

Eerste jaar Bachelor Leerkracht lager onderwijs. Plaats 17 op de lijst.

VICE: Hoi Estelle, waarom doe je mee aan de verkiezingen?

Ik ben politiek actief geworden eind juni 2018. Ik wil de zaken die jongeren aanbelangen meer naar voor schuiven en de andere kandidaten helpen oplossingen te vinden op maat van de jongeren. Ik verkies het lokale niveau, want dat is dicht bij de mensen.

Waarom koos je voor de MR?

Ik ben bij de MR gegaan omdat een vriend me voorstelde aan de lijsttrekker. Die heeft me dan uiteindelijk gevraagd op de lijst te staan. Ik heb gekozen voor de MR omdat het de partij is die meest overeenkomt met mijn ideeën.

Wat wil je veranderen in Huy?

Wat ik concreet wil veranderen in Huy is de manier waarop het afval wordt behandeld, met name de vuilnisbakken op straat. Mijn plan is dat er verplicht gesorteerd moet worden in het centrum en ten minste een vuilnisbak per straat in te voeren. Ik wil de jongeren een propere en veilige omgeving geven.

Hoe reageren je leeftijdsgenoten op je politiek engagement?

Ze zijn er altijd heel positief over. Ik denk dat mijn generatie heel actief en gemotiveerd is. Daarom heb ik ook een goed oog op de toekomst. Samen kunnen we bouwen aan een jonge en respectvolle toekomst.

