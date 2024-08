De 21-jarige Lil Xan wil dat jullie allemaal nuchter blijven

Lil Xan is een 21-jarige artiest uit zonnig Californië, die nu zo’n anderhalf jaar rapt. In die korte tijd heeft hij een enorme movement gecreëerd, de zogenaamde Xanarchy-beweging. Hiermee harkt hij miljoenen views binnen – zijn single Betrayed is op het moment van schrijven maar liefst 62 miljoen keer beluisterd. Zijn artiestennaam zegt een hoop over zijn relatie met de drug xanax (alprazolam), en in de nieuwe aflevering van Noisey Raps vertelt hij ons hier openlijk over. We volgen de Lil Xan naar zijn thuisstad, waar hij ons voorstelt aan zijn ouders en ons vertelt waar hij heen wil met zijn muziek.