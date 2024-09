De 33 beste Nederlandse tracks van 2016

Nederlandse muziek was in 2016 weer zo caleidoscopisch als het leven zelf. Maar wat waren de beste tracks van eigen bodem? We laten ons niet leiden door muzikaal purisme, want een goed liedje is een goed liedje, of het nou compromisloos experimenteel of schaamteloos poppy is. Of het nou om intelligente house gaat, futuristische trance of EDM. Dit is onze lijst met de drieëndertig beste tracks uit Nederland die dit jaar zijn verschenen.

1. Unknown – Loving (Oceanic Edit)

Heerlijke alsmaar aanzwellende kraker (een stiekeme Don Ray-edit, overigens) waarvan je spontaan je allerbeste vrienden gaat appen hoeveel je wel niet van ze houdt. Nu al goud geld waard op Discogs.

Videos by VICE

2. Duke Hugh – Greenleaf

Vanuit het niets kwam de Groninger Duke Hugh met een fijn, mellow en soulvol beat-plaatje dat het even goed doet op vrijdagnacht met een Dark & Stormy in je vuist, als op zondagochtend met pantoffels aan je voeten.

3. Makam – Riding High

Lekker op een scootertje over een Thais eiland crossen met een jointje op je lip geplakt. Makam laat het op Riding High heel erg prettig – en een beetje weird en jazzy – klinken.

4. Sevdaliza – Human

Sevdaliza flikt het weer met een duister hedendaags triphopliedje en al even indrukwekkende video. Het nummer is van buitenaardse klasse, maar zoals ze zelf zingt: ze is toch echt menselijk.

5. Doms & Deykers – To All Family And Friends

Steffi en Martyn ontmoetten elkaar voor het eerst in de bus naar Lowlands, na een tweetal EP’s rolde daar dit jaar eindelijk een album uit van de twee export-Brabo’s. Dit liedje is onze favoriet.

6. Jameszoo – Flu

Soms is er geen touw vast te knopen aan de muzikale hersenkronkels van Bossche Bol Jameszoo, maar dat maakt zijn debuutalbum Fool op Brainfeeder des te cooler. Op deze fusionpokoe klinkt ook het gitaargetokkel van de Braziliaanse legende Arthur Verocai.

7. Orlando Voorn – In My World

Hij heeft een glorieus verleden achter de rug, maar Nederland was techno-held Orlando Voorn na zijn verhuizing naar de VS eigenlijk een beetje vergeten. Onterecht, verdomme. Met In My World op Rush Hour sloeg Voorn begin dit jaar keihard terug.

8. Weval – The Battle

Stoer hoor: het Amsterdamse duo Weval bracht dit jaar een debuutalbum uit op het Keulse kwaliteitskeurmerk Kompakt, en was meteen zo eigenwijs om veel af te wijken van 120 bpm four to the floor.

9. Antenna – Before I Fall Asleep

Pak maar vast een excuus-Fisherman’s Friend, want de stoffige synthmelodieën van Before I Fall Asleep zijn zo melancholisch en herfstig dat je er gegarandeerd van gaat janken. In de bijpassende VHS-viddy houdt ook Betonkust het niet droog.

10. Martin Garrix – In The Name Of Love

Als je hart niet gaat huppelen van de emotionele drop in deze track, heb je poep in je oren. Daar hoef je echt geen minderjarige EDM-snotaap voor te zijn. Wat een monsterhit.

11. Beesmunt Soundsystem – Afterglow

Zullen we even lekker knuffelen op dit roze wolkje? Het had godbetert ook best een B-kantje van Traumprinz kunnen zijn, zo mooi is-ie.

12. Dollkraut – Bonnie Said

Na het horen van dit liedje weet ik het zeker: Dracula heeft bezit genomen van het lichaam van Dollkraut om griezelige horrorliedjes te maken, die gerust ook al in 1983 opgenomen hadden kunnen zijn, en nu pas opgegraven uit een vergeten vampiertempel. Brr.

13. William Djoko – Dirty Talk (Tom Trago Remix)

Tom Trago weet wel wat-ie moet met de vieze praatjes van William Djoko, en maakte het ghetto house-origineel nog net iets geiler. Laat die jongens niet in de buurt van je vriendin komen!

14. Reggy van Oers – Primal Need

Primal Need klinkt als jaren aan verdriet, frustratie en leed gebald in een filmische, ijzige en ingehouden technotrip, met een synthesizer die klinkt als een grommende, gewonde wolf die op de loer ligt. Heel indrukwekkend.

15. Doka – Harmony

Driekwartskick + vierkwartsmelodie: het is priegelen op de millimeter, maar voor nerds is het een verademing om eindelijk eens een technoplaat te horen die durft af te wijken van de geijkte maatsoorten. Meer van dit!

16. Interstellar Funk – Prototype

Het perfecte, druggy en lome liedje voor de after of de after na de after, wanneer je gezicht een beetje begint te smelten en je alleen nog maar voor je uit kunt staren terwijl je langzaam maar zeker in een bank verdwijnt.

17. Klyne – Paralyzed

Met een debuutsingle op BBC Radio 1 terechtkomen terwijl in Nederland nog niemand van je heeft gehoord: dat lukte het Eindhovense duo Klyne met dit verlammend catchy popliedje.

18. Know V.A. – Znith

De experimentele onderwateroptelsom van gabber + trance + hiphop + nietsontziende noise. Moet je hier nou op hakken, dabben of headbangen? Who cares, stroboscoop aan en gaan.

19. Noisia – Collider

Geen wonder dat Skrillex fan is: Noisia laat de synth ronken als een deathmetalriff en de break als Aphex Twin. Ideale plaat ook als je door San Andreas rondscheurt.

20. Detroit Swindle – Sugar Sugar

Het recept is al even beproefd als een goede spaghetti puttanesca, maar daarom niet minder smakelijk: feelgood house met een stel funky gefilterde discoloopjes.

21. Legowelt – Op Koers

Eens geen ruizige drumcomputers voor onze favoriete weirdo Danny Wolfers, maar een plaat vol psychedelische ambient zeemansliederen met Trautonium en harmonium. Schip ahoi!

22. Drvg Cvltvre – Into The Endless Night

Lekker naar je afgedragen All Stars staren op deze dromerige Drvg Cvltvre-track met de intensiteit van een shoegazeband.

23. Albert van Abbe – With Eyes Like Walls

Vet hoor, hoe Albert van Abbe geprepareerde pianosamples door zijn minimalistische techno spint.

24. Virginia – Funkert

Steffi en Martyn staan eerder al in de lijst, maar produceerden samen met Dexter ook deze lichtvoetige plaat van Virginia. Zwoele 90’s house!

25. Torus – Start

Er schieten toch spontaan groene lasers door je hersenpan bij dit nummer? Torus vuistneukt Tiësto, schuift er een trapbeat onder en blaast trance nieuw leven in.

26. Betonkust & Palmbomen II – Boven de Wet

Sinds oktober weet de hele wereld Hotel Breukelen te vinden, met dank aan Betonkust en Palmbomen II. Met Boven de Wet schurken ze tegen new beat, acid en vroege Legowelt aan.

27. Egbert – Wild

Deze neurotische rammer van Egbert is als de Booster Maxx op de kermis: als je denkt dat het hoogtepunt wel is bereikt, gaat-ie gewoon nog eens over de kop.

28. San Proper & Antal – Sweet Nightmare

Deze samenwerking van de kleurrijke nachtvlinder San Proper en Rush Hour-held Antal was lang verloren, maar Indigo Aera duikelde hem op voor een topper van een Lost Archives-box: een loom houseliedje met stemmige synthpads en ratelende hi-hats.

29. The Flexican – I Cruise I Rule

Na twee jaar stilte laat de herboren Flex horen hoe fris en fruitig het tweede album van Disclosure had moeten klinken. Met dank aan thc-bonbons!

30. A Made Up Sound – P.P.B.

Dave Huismans alias 2562 begroef dit jaar zijn label A Made Up Sound, maar niet voordat hij een retrospectief uitbracht met dit gruizige nieuwe liedje dat klinkt als een fabriek in een post-apocalyptische wereld. Gelukkig blijft zijn alterego A Made Up Sound gewoon bestaan.

31. Stippenlift – Huilen (Kerst)

Tragische synthpop-kerstklassieker om jankend bij de kerstboom op een kransje te sabbelen.

32. Young Marco – Dreamless

Gaan we voor zijn Prins Thomas-remix? Zijn Sultan Shakes-dub? Nee, toch maar voor dit supervrolijke liedje op Permanent Vacation.

33. Kraak & Smaak – Stumble

Huh, leeft Kraak & Smaak nog? Jazeker, sterker nog: ze scoorden dit jaar zelfs een hitje met Mayer Hawthorne. Dit zwoele slaapkamer-R&B-liedje is eigenlijk veel leuker.