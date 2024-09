De 37 nieuwe genderopties van Tinder zijn revolutionair voor transgenders

Volgens transactivisten is dit zeker een stap in de goede richting. “Het is vooruit denken: de volgende generatie zal sowieso een veel bredere blik hebben op wat gender is.”

Deze week voegde Tinder een hele rits nieuwe opties voor genderidentiteiten toe aan de datingapp, waarmee het binaire gendersysteem van mannetjes en vrouwtjes wordt overstegen.

“Toen Tinder begon konden gebruikers alleen kiezen tussen man of vrouw, zowel voor hun eigen identiteit als voor de groep waar ze geïnteresseerd in waren,” zegt Zackary Drucker, producer van de prijswinnende serie Transparent en een van de mensen die deze verandering in de app heeft aangezwengeld. In een interview met Broadly vertelt Drucker dat transgenders altijd al gebruik maakten van de datingapp, maar dat ze vaak werden ‘geflagged’ door andere gebruikers, omdat ze kozen voor een zelfgekozen genderidentiteit.

“Toen dit bekend werd bij de programmeurs en de baas van Tinder, Sean Rad, besloten ze maatregelen te nemen om dit respectloze gedrag jegens transgenderlichamen te stoppen,” zegt Drucker.

Zij gelooft dat de 37 nieuwe genderopties die Tinder nu heeft toegevoegd een ‘revolutie’ zouden kunnen betekenen, omdat de app meer dan 50 miljoen gebruikers over de hele wereld met elkaar in contact brengt, 12 miljoen keer per dag. “Transmensen hebben altijd bestaan; we zijn er al sinds het begin van de beschaving,” zegt Drucker. “We hebben moeten overleven door ons te verstoppen, of door in de nacht te verdwijnen,” zegt Drucker. Tot voor kort was de seksualiteit van transgendermannen en -vrouwen een taboe in de VS. “Er waren altijd aparte datingsites voor transgenders,” gaat Drucker verder, “maar ik denk dat dat soort sites voelen als een mindere, weggestopte optie, en dat het ons leven degradeert tot transgenders als fetisj, of als het verlengde van de transvrouwen die je in pornografie tegenkomt.”

“Het is niet moeilijk voor ons om te daten, maar meestal is het achter gesloten deuren. Er hangt een zweem van geheimzinnigheid omheen, en de druk van heteronormativiteit weegt zwaar op de mannen – maar we zijn vrouwen.”





In de popcultuur en in de maatschappij in het algemeen, maken transgenders grote stappen als het gaat om representatie. “Door de toegenomen zichtbaarheid en aanwezigheid in entertainment, media en activisme, zie ik geen reden om ons weg te houden van de datingwereld,” zegt Drucker. “We zijn onderdeel van deze wereld, en ja, we daten ook.” De toenemende zichtbaarheid van transgenders waar Drucker het over heeft – in series als Transparent en HerStory – hebben bijgedragen aan meer begrip voor transmensen.

Ondanks dat queerwetenschappers al jaren beargumenteren dat genderidentiteit iets anders is dan seksuele voorkeur, worden mensen die relaties hebben met cis- en transmensen gestigmatiseerd. “Het is niet gek dat mensen die geïnteresseerd zijn in vrouwen ons ook aantrekkelijk kunnen vinden,” zegt Drucker. Ze legt ook uit dat heteroseksuele mannen en vrouwen die vallen op transmensen vaak eerst een gewone, menselijke ervaring moeten hebben met een transgender, voor ze over hun eigen vooroordelen heen kunnen stappen. “Ik ontmoet geregeld mannen die interesse in mij hebben, maar die er niet aan gedacht zouden hebben totdat ze mij tegenkwamen; het mixen van transmensen met alle andere mensen in een grotere datingpool, zal meer van dit soort kansen creëren.”

Tinder is ontzettend populair onder jongeren, en online daten in het algemeen is steeds normaler geworden. In plaats van vragen waarom het belangrijk zou zijn om transmensen toe te voegen in deze wereld, kun je je ook afvragen of er een goede reden zou zijn om dit niet te doen. “Het is een app waar iedereen toegang toe heeft, en als je transgenders niet accepteert, ontken je eigenlijk hun bestaan,” zegt Drucker.

Gebruikers van Tinder kunnen nu kiezen tussen de verschillende genderidentiteiten, of ze kunnen gewoon hun eigen gekozen gender omschrijven, wat dat ook is. Drucker gelooft dat dit transgenders zal helpen om te kunnen daten, maar ook dat cisgenders hun eigen seksuele voorkeuren beter begrijpen. En ze gelooft ook dat daten voor transgenders door deze verandering veiliger wordt. “Ervoor uitkomen is altijd een heel lastig iets geweest,” zegt ze.

“Elke keer dat iemand op je afloopt in een winkel of in een café, denk je meteen: gaat deze gozer me neerslaan?” vertelt Drucker. “Als het op daten aankomt, is mij altijd geleerd om over de telefoon te vertellen dat ik transgender ben, om zo fysiek geweld te vermijden. Begrijp me niet verkeerd, ik denk dat er een hele hoop mensen zijn die er wel into zijn; hen maakt het niet uit. Soms word je afgewezen, en dat kan pijn doen. Maar in het slechtste geval krijg je te maken met echte klappen.”

Transgenders integreren in de Tinder-app “creëert bewustwording over transseksualiteit,” zegt Drucker. “Tinder is zo simpel: je swipet rechts of links. Als je niet geïnteresseerd bent in een date met een transgender, swipe je gewoon naar links. Maar het is goed voor de gesprekken die erover gevoerd kunnen worden in de maatschappij, en het is vooruit denken: de volgende generatie zal sowieso een veel bredere blik hebben op wat gender is. Dat is sociale vooruitgang.”

