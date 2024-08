De 6 fases waar je kater vandaag doorheen gaat

Het is 1 januari. Je voelt het aan je lever, zelfs al in je onrustige, nevelige slaap. Je lichaam weet het voordat jij het weet: something’s not right.

10:24 – ontwaken, schok, ongeloof

Veel te vroeg voor wat je vannacht allemaal hebt uitgespookt floepen plotseling je ogen open. Je grijpt wat om je heen, op zoek naar die fles water die je hopelijk voor jezelf in bed hebt verstopt en gaat eens na waar je bent, hoe je thuisgekomen bent en welk jaar het eigenlijk is.

Dan begint het. Met ijzige scherpte schieten er beelden van de nacht door je mentale mist. Die ene persoon… heb je daar nou mee staan zoenen? En waarom was er ineens iemand aan het huilen? En was dat moment dat je gierend van het lachen aan een kroonluchter hing nou daarvoor of daarna? En wat was er met al die kabouters?

Het lijkt allemaal te ver weg, en je begint serieuze vraagtekens te zetten bij wat er nou precies echt gebeurd is.

10:58 – Opstaan, ontkenning

Met een zwaar hoofd, maar een triomfantelijk gevoel til je jezelf uit bed. Het is nog niet eens elf uur en jij bent al verticaal. En je kater, die valt eigenlijk best mee. Zeker in verhouding tot wat je gedronken hebt en hoe weinig je geslapen hebt. Je bent onoverwinnelijk, de katervrije titaan, jij lacht in het gezicht van consequenties.

Met een grijns op je gezicht pak je je telefoon erbij en laat je een ontbijtje thuisbezorgen. Je bent nog haast verbaasd over hoe simpel dit je afgaat: je slingert je app van Thuisbezorgd.nl aan, je voert alleen je locatie in, klikt op iets wrapperigs met groenten, (het is tenslotte 1 januari, het startschot van een nieuw en gezond tijdperk in je leven) je betaalt en ze zijn al zowat onderweg.

Wat ben je toch een held.

12:12 – Tegenslag, boosheid

Je hebt je groenteding weggewerkt en ligt nu op de bank te vegeteren. Langzaam begint er een ongemakkelijk besef tot je door te dringen. Het lege bord, waar net nog je wrap op lag, staat symbool voor je loze belofte tot zelfverbetering. Die kater, waarvan je dacht dat -ie voor jou niet telde, die is nu onderweg.

Je frustratie borrelt op en spat uit elkaar aan het oppervlakte van je bewustzijn als bubbels van boosheid. Boosheid op jezelf, op die grappenmaker die steeds wodka in je bier goot gisteravond, op je feilbare lichaam. Je hebt zin om wild tegen de kussen van de bank te stompen, maar je bonkende hoofdpijn weerhoudt je.

14:00 – Onderhandeling

Er moet iets aan te doen zijn, deze ellende. Die wrap heeft niet gewerkt, en de sloot aan aspirines en water die je daarna naar binnen hebt gesluisd ook niet. Maar er moet toch íets zijn…



Eten. Meer eten. Vet eten, dat schijnt te helpen. Met trillende handen grijp je weer naar je telefoon. Gelukkig is er aan het proces weinig veranderd. Thuisbezorgd.nl, locatie, kazige burrito, betalen, en je hoofd weer voorzichtig op een kussen laten zakken. Zelfs op 1 januari zijn bijna alle restaurants nog geopend ook. Je bent niet bepaald jaloers op de mensen die daar moeten werken vandaag.

17:03 – spijt, schuldgevoel, depressie

Het heeft niks uitgehaald, die vette burrito. Lekker was -ie wel, maar je kater is weinig afgenomen.

Je hebt het ook aan jezelf te danken, deze misère. Je had die fles gin ook nooit van achter de bar moeten stelen, denk je terwijl je voor de derde keer The Hangover streamt. Misschien moet je maar gewoon onder de dekens kruipen en een eind aan deze ellendige dag maken. Maar daar is het dan weer te vroeg voor. Wat een ellende.

19:37 – acceptatie, herstel, twijfelachtig leermoment

Als je na een onopzettelijk dutje je ogen opendoet, is het alsof er een zware deken van je afgetild wordt. Op een goeie manier dan. De kater is er nog wel, maar in je hoofd is er iets veranderd. Het is wel oké zo. Het hoort erbij. En je hebt zowaar weer honger.

Nog één laatste keer glijden je vingers over je telefoon op weg naar je Thuisbezorgd.nl-app. Soepel dit keer. Trefzeker. Je typt je locatie in en je ogen vallen meteen op een Indiase curry. Niet te pittig, zover ben je ook nog weer niet, maar wel een heel eind richting gezond. Het water loopt je al in de mond. Dit gaat de goede richting op.

Je optimisme begint wortel te schieten in je geest. Het is 1 januari. De eerste dag van de rest van je leven. Het jaar dat je alles anders gaat doen. Je hebt niet alleen je kater overwonnen, maar ook jezelf. Voordat je de curry betaalt en bestelt klik je er nog gauw een biertje bij. Want deze overwinning moet gevierd worden`

