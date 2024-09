Hij is niet zo bekend als Arjen Robben, maar hij rent al zestig jaar marathons op hoog niveau. VICE Sports zocht hem op om erachter te komen wat zijn geheim is. Volgens de methode van Ed moet je langzaam rondjes over een kerkhof lopen. En hoe sneller je loopt, hoe eerder je klaar bent. Dat is mooi, want Ed vindt hardlopen maar saai.

—

Videos by VICE

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.