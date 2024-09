De aap-emoji’s konden gisteren weer uit het vet want RTL postte iets over Sylvana Simons op Facebook

Het was al een tijdje redelijk rustig wat betreft het gedoe rond Sylvana Simons. ‘Het gedoe’ bedoel ik trouwens als een vals eufemisme voor het vermoeiende feit dat ze steeds in de media was en iedereen iets van haar vond, maar vooral, bóvenal, de ontzettend lelijke lading racistische kak die duizenden Nederlanders massaal over haar uitstortten.

Gisteren konden de racisten hun verderfelijke typvingers echter weer de vrije loop laten, toen RTL Nieuws deze facebookpost de lucht in slingerde:

Videos by VICE

Nou kan het zijn dat het komt omdat ik cum laude ben gepromoveerd op het onderwerp ‘Social Media & Racisme’, en vervolgens zeven jaar in de leer ben gegaan bij een professor die onderzoek heeft gedaan naar Het verband tussen facebookberichten over Sylvana Simons en de kans op racistische comments – maar toen ik deze post zag had ik het bange vermoeden dat er weleens een onaardig commentje onder dit bericht zou kunnen staan.

Ik had gelijk!

Luttele uren nadat de post was geplaatst stonden er honderden naamsuggesties onder, waaronder velen die te maken met dat Sylvana moet oprotten uit Nederland omdat ze hier niet hoort, op Zwarte Piet lijkt, een aap is, of een combinatie van deze vondsten.

Nou zijn er twee opties:

optie 1: RTL had dit niet zien aankomen. In dat geval: ??????

optie 2: RTL had dit wel zien aankomen. In dat geval: ??????

Het kost me zeer veel moeite om me voor te kunnen stellen dat de socialmediamanager van RTL Nieuws dit niet zag aankomen – zelfs niet als dit postje is verzonnen door een stagiair die gisteren zijn eerste werkdag had en daarvóór drie jaar zonder internetverbinding in de Australische outback heeft gekampeerd. Oké misschien alleen dan, maar dan zou er toch één iemand anders gezegd moeten hebben: ‘Eh, maat, doe dat maar niet, want je trekt geheid een la racistische stront open’.

De andere optie is dat RTL de domme, lelijke comments wél had zien aankomen, maar er desondanks (of juist daarom, zoals Geenstijl twee maanden geleden bewust gore en seksistische comments over Volkskrant-journalist Loes Reijmer uitlokte) voor koos om de mensen op Facebook te vragen naar een nieuwe naam voor Sylvana Simons’ partij. Je zou kunnen bepleiten dat je niks verkeerds doet als je een dergelijke onschuldige vraag stelt, en dat je zwicht voor terreur als je dit soort dingen niet meer kan posten. Tot waar je verantwoordelijk bent voor de lelijke reacties van treurige mensen staat niet in marmer gehouwen, maar dat mensen de vraag in deze post zouden inkoppen met zuivere kutheid stond eigenlijk wel voor 100% vast.

Hoe dan ook, RTL Nieuws heeft per mail aangegeven echt niet te hebben voorzien dat dit uit de hand zou lopen, en de post gisteravond verwijderd. In een nieuw bericht dat ze als reactie op het gebeuren hebben geplaatst, zeggen ze:

Wij hadden vooraf beter moeten nadenken over de mogelijke gevolgen van het stellen van deze vraag. Achteraf gezien hadden we het bericht niet op deze manier moeten plaatsen.

We zijn teleurgesteld dat het artikel zoveel negatieve reacties heeft opgeroepen. Gelukkig waren er ook veel mensen die onder het bericht lieten weten dat ze de reacties net als wij veel te ver vonden gaan.

Blijkbaar zag de socialmediamanager van RTL Nieuws daadwerkelijk niet aankomen dat mensen aap-icoontjes zouden commenten onder deze post, omdat deze persoon de wereld een stuk minder lelijk inschatte dan-ie in werkelijkheid is. Of de socialmediamanger is daadwerkelijk iemand die de afgelopen jaren zonder internetverbinding in de Australische outback heeft gekampeerd. Wat me trouwens een heerlijk idee lijkt.