De Aarde zat? Vraag staatsburgerschap aan voor Asgardia, een natie in de ruimte

Asgardia is het mythische thuis van de Noorse Goden zoals Thor en Loki. Maar ook een toekomstige natie in de ruimte voor gewone stervelingen.

Igor Ashurbeyli, een Russische zakenman en wetenschapper, kondigde vorige week zijn plannen aan om een nieuw land in de ruimte te creëren, met de naam Asgardia. Je kan nu al een aanvraag voor burgerschap bij hem doen.

Het project is absoluut geen grap, maar het is ook nog geen land. Het is een multinationaal wetenschappelijk en humanitair project, vertelde Ashurbeyli op een persconferentie waar hij het project aankondigde in Parijs.

“De essentie van Asgardia is vrede in de ruimte, en het voorkomen dat conflicten op Aarde zich ook verplaatsen naar de ruimte,” zei hij.

Maar Ashurbeyli zegt dat hij ervoor probeert te zorgen dat de VN Asgardia als een natie accepteert, wat vragen op kan roepen. “Natuurlijk, er zal speciale voorkeur worden gegeven aan de eerste honderdduizend mensen die zich aanmelden voor de eerste satelliet wordt gelanceerd – en al de typische procedures voor burgerschap die we op Aarde gebruiken worden toegepast,” zei hij in zijn toespraak. “Maar dat betekent niet dat het Asgardische burgerschap niet voor alle mensen op Aarde beschikbaar is, onder welke jurisdictie je ook hoort.”

Vrijdagochtend hadden al 185.000 mensen zich aangemeld om Asgardiër te worden, volgens de website. Ashurbeyli wil de eerste prototype satelliet lanceren in 2017 of 2018.

“De moderne evolutie en intellectuele vooruitgang kunnen de mensheid het beste dienen als beslissingen op wetenschappelijke basis worden genomen. In de toekomst zullen onze kinderen en kleinkinderen voor lief nemen wat voor ons nu ondenkbaar is,” staat op de website. “Asgardia zal wereldwijd wetenschappers laten zien dat onafhankelijk, particulier en onbeperkt onderzoek mogelijk is.”

Asgardia houdt momenteel ook een wedstrijd voor het vlagontwerp. Het is nog niet bekend of de winnaar de mjölnir van Thor mag beethouden.