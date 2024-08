De absolute top 11 van nummers die je op elk huisfeest hoort!

Het huisfeest is het walhalla voor de jongvolwassen mens, en tussen je twintigste en je dertigste is het simpelweg één van de leukste manieren om je sluimerende alcoholisme bot te vieren. Toch klinkt op huisfeesten vaak het oorverdovende geluid van gesprekken over de 5 S-en: school, studie, stage, scriptie en solliciteren (afhankelijk van je leeftijd in die volgorde). Om dit geluid te overstemmen is er vaak voor een playlist gezorgd, of vindt er een soort rugbywedstrijd voor de laptop met Youtube dan wel Spotify plaats. Hier zijn 11 nummers die je sowieso gaat horen, terwijl je ongemakkelijk danst en ondertussen nippend van een sterke wodka 7-up de DVD-collectie van de gastheer of vrouwe onder de loep neemt.

11. R. Kelly – Ignition (Remix)

https://youtu.be/y6y_4_b6RS8

10. R. Kelly – Ignition (Remix)

https://youtu.be/y6y_4_b6RS8

9. R. Kelly – Ignition (Remix)

https://youtu.be/y6y_4_b6RS8

8. R. Kelly – Ignition (Remix)

https://youtu.be/y6y_4_b6RS8

7. R. Kelly – Ignition (Remix)

https://youtu.be/y6y_4_b6RS8

6. R. Kelly – Ignition (Remix)

https://youtu.be/y6y_4_b6RS8

5. R. Kelly – Ignition (Remix)

https://youtu.be/y6y_4_b6RS8

4. R. Kelly – Ignition (Remix)

https://youtu.be/y6y_4_b6RS8

“It’s the remix to Ignition, Hot & Fresh out the Kitchen!” Het enige dat uit de kitchen kwam op het laatste huisfeest waar ik was waren mini-Vlampijpjes. Die waren best hot, maar toch verre van fresh. Hoe dan, Ignition (Remix) hoort bij huisfeesten als goedkope halve liters, bonje met de buren en leeggebietste pakjes peuken. Namens de voltallige redactie: een terechte vierde plek.

3. R. Kelly – Ignition (Remix)

https://youtu.be/y6y_4_b6RS8

2. R. Kelly – Ignition (Remix)

https://youtu.be/y6y_4_b6RS8

het afgelopen weekend niet gehoord? Dan ben je vast en zeker niet op een huisfeest geweest.

1. R. Kelly – Ignition (Remix)

https://youtu.be/y6y_4_b6RS8

Dit artikel verscheen eerder op Noisey Nederland.