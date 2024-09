De absurde beestenboel van Saša Ostoja

“Dieren zijn altijd een soort minderheid geweest die wordt gedomineerd

door de mensheid,” vindt Saša Ostoja, de opkomende Nederlandse

illustrator die een absurdistische dierenwereld gebruikt in zijn

tekeningen. Morgenavond is hij de host van Vincent op Vrijdag in het Van Gogh Museum

in Amsterdam. Het ideale moment dus om even stil te staan bij het werk

van deze illustrator, die al tekeningen maakte voor de Volkskrant,

festivals, verschillende kledingmerken en clips van Faberyayo en Tom Trago voorzag van levendige animaties.

De keuze van Saša voor dieren gaat terug tot zijn kinderjaren. “Ik vond

het altijd vreselijk om verhalen te horen over bomenkap in de

regenwouden of jacht op olifanten voor ivoor en zo,” vertelt Saša aan

The Creators Project. Naarmate hij ouder werd en een manier zocht om

zijn verhaal te vertellen, vond hij het te heftig als hij het in

mensenvorm deed. “Ik vond het leuk om op een soort verkapte manier die

verhalen te brengen en met een soort van ‘fabel’ te werken. Daarvoor

gebruik ik dus dieren of ‘dierachtigen’. Het is zeker niet zijn

bedoeling om gewoon schattige dieren te tekenen. “Het moet gelaagd zijn,

wat absurdistische humor bevatten of een schurend gevoel brengen.”