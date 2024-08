De absurde dingen die mensen doen om geld te besparen

We doen allemaal weleens iets raars om een beetje geld te besparen. Meestal zijn het kleine dingen, zoals in het café een extra theezakje in je zak te steken. Soms gaat het om grotere dingen, zoals meubelstukken van de straat mee naar huis sleuren. Hoe dan ook: als je weinig te makken hebt moet je creatief zijn.

Misschien denk je dat wat jij doet om te besparen raar is of gênant, maar je zult versteld staan als je ontdekt hoeveel mensen hetzelfde doen als jij. We hebben eens rondgevraagd naar hoe mensen geld besparen, en dit is wat we te horen kregen.

Videos by VICE

“Nooit boeken kopen, tenzij het een reisgids of een verplicht studieboek is!”



1. “Als ik naar de film ga dan koop ik daar nooit iets, want dat kost me te veel geld. Ik maak thuis popcorn en die neem ik mee en ik koop nog wat snoep bij de supermarkt. Niemand merkt het als ik dat in mijn tas mee naar binnen neem.” -Anna, studieadviseur

2. “Altijd twee of drie theezakjes extra pakken.” -Freddy, assistent-bedrijfsleider

3. “Ik knip mijn tubes wasgel en dagcrème open om ook het laatste beetje eruit te halen, want dat spul kost €€€.” -Kara, schrijver

4. “Op zondagavond vlees kopen bij de supermarkt. Voor het weekend leggen ze altijd veel in de schappen zodat iedereen zijn zondagse vlees kan kopen. Wat overblijft wordt met korting verkocht.” -Dennis, manager in de auto-industrie

5. “Gereedschap lenen van mijn buren in plaats van ze zelf te kopen (een boor, een hark, startkabels, tuinslang); hoe meer buren je kent hoe meer gereedschap je hebt.” -Eddie, kunstenaar en leraar

6. “M’n dochter wilde vorige jaar met Kerst een superduur poppenhuis en mijn vrouw was net ontslagen dus dat konden we niet betalen. Omdat ik haar niet wilde teleurstellen heb ik zelf een poppenhuis gebouwd van een kartonnen doos, wat restjes hout en behang dat ik speciaal hiervoor gekocht heb. Ze vond het geweldig en speelt er nog elke dag mee.” -Felix, klusjesman

7. “Het water waarmee je fruit of rijst wast bewaren om de planten mee water te geven.” -Nicole, schrijver

8. “Mijn vrouw knipt m’n haar. Als ik in bad ben geweest gebruiken mijn kinderen hetzelfde water. Ik rijd gerust wat verder met de auto als ze bij een ander vliegveld goedkopere vluchten hebben. Ik ga zelden uit eten en als ik naar een restaurant ga is het om iets af te halen, dan hoef ik ook geen fooi te geven.” -Dewan, schrijver en gezondheidsadviseur

9. “In plaats van make-up te kopen, neem ik altijd van die samplers mee uit de winkel: foundation, highlighter, zo’n beetje elke soort make-up, vloeibaar of in poedervorm, en ook huidverzorgingsproducten zoals moisturizer.” -Lisa, student

10. “Mijn schoonmoeder weigert een koffiezetapparaat te kopen, en maakt koffie met een filterhouder en keukenpapier. Ze wikkelt het keukenpapier in en om de houder, doet er gemalen koffie in en giet er dan kokend water overheen.” -Sabrina, moeder

11. “Ik neem een lege plastic fles mee naar de sportschool en vul die daar in de plee met handzeep. Het bespaart me de kosten van zeep en de zeep van de sportschool ruikt zo lekker.” -Edith, met pensioen

12. “Neem een lege waterfles mee als je gaat vliegen, dan kun je die als je door de douane bent vullen met water. Als het water niet lekker is kun je er een suikerklontje in doen. Ik ben met m’n kinderen naar Disney World geweest en hoefde hierdoor geen drankjes te kopen.” -Laura, klantenservice-analist.

13. “Ik koop NOOIT water, maar drink water uit de kraan. Het scheelt geld en is beter voor het milieu.” -Unmesh, schrijver

14. “In plaats van opbergbakjes te kopen gebruik ik lege bakken ijs om dingen in te bewaren.” -Madison, student

15. “Ik spoel diepvrieszakjes om zodat ik ze nog eens kan gebruiken. Ik gooi ze pas weg als ze versleten zijn.” -Diana, accountant

16. “Toen mijn vriend Jay en ik nog weleens naar de club gingen, verstopten we onze jassen altijd in een steegje in de buurt, in plaats van een euro te moeten betalen in de garderobe.” -Alec, schrijver

17. “Mijn katten hebben constant entertainment nodig. In plaats van duur speelgoed te kopen maak ik dat zelf, van lege dozen en rollen pleepapier. Dat maakt die katten niks uit.” -Kate, receptionist

18. “Toen ik nog studeerde nam ik altijd rollen wc-papier van de uni mee naar huis. Ik haatte het om zelf wc-papier te moeten betalen.” -Justin, kassamedewerker

19. “Eten bestel ik altijd bij Uber Eats i.p.v. bij het restaurant zelf, want dan hoef ik geen fooi te geven. Er komt altijd een andere bezorger, dus ik kom niet bekend te staan als die guy die nooit fooi geeft.” -Josh, verkoper

20. “In plaats van eten te bestellen of naar de supermarkt te gaan, kook ik gewoon iets van dingen die ik nog in huis heb. Heb je rijst? Eieren? Ketchup? Bam! Rijst met ei en ketchup.” -Lynell, student

21. “In de supermarkt koop ik altijd het huismerk. Mijn kinderen weten niet eens dat ze namaak cornflakes eten.” Tamika, medewerker kinderdagverblijf

22. “Als kind had ik er echt een hekel aan maar nu doe ik het ook. Mijn moeder gebruikt boterhamzakjes en aluminiumfolie altijd meerdere keren. Vooral aan het recyclen van aluminiumfolie vond ik vreselijk, want m’n ma gaf ons altijd op onze kop als we het weggooiden en het niet mee terug naar huis namen. Nu doe ik dit zelf ook, ook voor het milieu.” Desa, journalist

23. “Als de zeep of de shampoo bijna op is doe ik er water bij om ook het laatste beetje te kunnen gebruiken.” -Stephanie, winkelmedewerker

24. “Een schuimige variant (af)wasmiddel is meestal gewoon afwasmiddel met een hoop water erbij. Het kost per liter ongeveer hetzelfde als de geconcentreerde variant, en daar doe je veel langer mee. Koop dus de geconcentreerde.” -Michael, it-er

25. “Wij kopen altijd heel veel wc-papier, keukendoekjes en schoonmaakmiddelen als ze in de bonus zijn. Koop dingen met korting!” -Hemalee, advocaat

26. “Ik heb mijn kampeerspullen en kerstversiering bij een vriendin op zolder gelegd, dan hoef ik geen opslag te betalen. Scheelt een hoop geld. Thanks Maryanne! -Anita, redacteur

27. “Nooit boeken kopen tenzij het een reisgids of een verplicht studieboek is! Gewoon naar de bieb gaan. Zelfs kookboeken kun je bij de bibliotheek lenen als je eens een receptje wil uitproberen.” -Laura, wetenschapper

28. “Ik haat het om voor schoolboeken te moeten betalen, en lenen vind ik ook niks, ook al is het wel goedkoper. Dus in plaats daarvan zet ik steevast mijn beste Prodent-glimlach op en vraag een klasgenoot of ik zijn of haar boek mag kopiëren. Werkt altijd.” -Tymel, student

29. “Toen ik eindelijk een bibliotheekpas had ging er een wereld voor me open. Je kan daarmee zo veel dingen gewoon downloaden: audioboeken, albums, etc.” -Mike, redacteur

30. “Ik hou van lezen maar niet zozeer van boeken kopen. Ik lees ze meestal toch maar één keer. Dus soms chill ik urenlang in de boekhandel om nieuwe boeken te lezen, zonder iets te kopen.” -Charmane, student

31. “Ik koop nooit wenskaarten, omdat ze idioot duur zijn. Ik heb gewoon altijd een pak blanco stukjes papier in huis, die kun je voor iedere gelegenheid gebruiken.” -Rachel, redacteur

32. “Stoffen servetten gebruiken in plaats van papieren.” -Beckett, schrijver

33. “Als een stukje keukenpapier niet te vies is, spoel ik ’t uit en laat ik het drogen om het te kunnen hergebruiken.” -Maritza, conciërge

34. “Als ik voor een speciale gelegenheid een kledingstuk nodig heb, een pak voor een bruiloft of iemands afstuderen bijvoorbeeld, dan laat ik de prijskaartjes er gewoon in zitten en ruil ik ’t na afloop weer in. Moet je er wel voor zorgen dat je de kleren niet vies maakt.” -Edmee, administratief medewerker

35. “Kleding is zo duur tegenwoordig dat ik mijn shopverslaving alleen kan bekostigen als ik tweedehands koop. Op die manier betaal ik bijna niks voor al m’n kleding.”

-Nicolette, assistente bij een uitgeverij

36. “Ik bewaar alle kleding van m’n kinderen als ze eruit groeien, zodat hun jongere broertjes en zusjes ze kunnen dragen. Vintage is helemaal in, toch?” -Sarah, huismoeder

37. “In mijn flatgebouw mag je zelf geen wasmachine in huis hebben, en moet je betalen om in de wasserette de was te doen. Om dat zo min mogelijk te doen was ik mijn kleding soms in de wasbak. Werkt niet zo goed als een wasmachine, maar goed genoeg.” -Eddie, kassamedewerker McDonalds

38. “Toen mijn kinderen geboren werden gebruikte ik stoffen luiers, in plaats van wegwerpluiers. Ik hoefde ze alleen maar te wassen om ze te kunnen hergebruiken. Goedkoop en milieubewust.” -Rita, HR-medewerker

39. “Mijn moeder knipte altijd het haar van mij en m’n broertje zodat we niet naar de kapper hoefden. Ze werd er uiteindelijk wel beter in, maar we zagen er lange tijd idioot uit. Maar goed, ze heeft wel flink wat geld kunnen besparen.” -Ryan, klantenservice

40. “Ik gebruikte vroeger twee pakjes haarelastiekjes per maand omdat ik ze altijd kwijtraakte. In plaats van dat ik nieuwe bleef kopen ben ik mijn schoenveters gaan gebruiken om m’n haar op te knopen. Ben nog nooit een schoenveter kwijtgeraakt.” -Noel, student

41. “Ik laat mijn buurman m’n nek- en rughaar trimmen.” -@pikoh

42. “Tandpastatubes openknippen.” -Peter, social editor

43. “Iedere keer als ik naar een fastfoodrestaurant ga en megaveel cupjes met ketchup of zo krijg, neem ik ze mee naar huis om later te gebruiken.” -Christian, cassière

44. “Bij ieder bezoek aan een hotel of hostel neem ik alle shampoo en conditioner mee.” -Rachel, redacteur

47. “Als ik bij een wegrestaurant of zo ga eten neem ik altijd stiekem alle zakjes suiker mee die ik kan vinden. Ik kan me de laatste keer dat ik voor suiker heb betaald niet herinneren.” -Melanie, maatschappelijk werker

48. “Ver weg parkeren van een concert zodat ik de 20 euro parkeerkosten in m’n zak kan houden, en niet in de idioot lange file voor de parkeerplaats hoef te staan.” -Maria, secretaresse

49. “Ik laat mijn auto het ene jaar op de eerste van de maand APK-keuren, en het jaar daarop op de eerste van de volgende maand, wat dus dertien maanden rendement oplevert in plaats van twaalf.” -Anoniem, redacteur

50. “Ik sleutel altijd aan m’n auto, maar auto-onderdelen zijn duur. Dus ik ga weleens naar de sloop om te kijken of ik oude onderdelen kan scoren.” -Max, afwasser

51. “Mensen gooien vaak meubels en zo weg in de kelder van ons gebouw. Als ik iets tegenkom wat in redelijke staat is, neem ik ’t vaak mee. Niet tegen m’n vrouw zeggen dit, maar onze bank is ooit van onze buren geweest.” -Lorenzo, loodgieter

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: