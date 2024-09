De acht rijkste mensen ter wereld zijn samen rijker dan de armste helft van de wereldbevolking

Vind jij het ook zo rot als iemand die al vier bitterballen gepakt heeft ook nog de laatste uit het schaaltje grist? En baal je ook van mensen die achteraf nooit meebetalen aan een gezamenlijk cadeau? Als dat zo is, dan schrik je waarschijnlijk behoorlijk van het volgende: de acht rijkste miljardairs ter wereld (allemaal mannen trouwens) zijn samen rijker dan de armste helft van de wereldbevolking, volgens een rapport van Oxfam.

Het rapport is gebaseerd op economisch onderzoek naar welvaartsverdeling door Credit Suisse waaruit blijkt dat de rijkste acht miljardairs in 2016 samen goed waren voor zo’n 426 miljard dollar (380 miljard euro), wat meer is dan de 3,6 miljard armste mensen samen. Die acht miljardairs waren, in volgorde van hun vermogen in miljarden Amerikaanse dollars: Microsoft-oprichter Bill Gates (75); modemagnaat en Zara-eigenaar Amancio Ortega (67); Amerikaanse investeerder Warren Buffett (60,8); Mexicaanse zakenman Carlos Slim (50); Amazon-topman Jeff Bezos (45,2); Facebook-bedenker Mark Zuckerberg (44,6); Oracle-oprichter Larry Ellison (43,6); en oud-burgemeester Michael Bloomberg van New York (40).

Videos by VICE

De precieze oorzaken voor deze welvaartsverschuiving zijn onduidelijk. Mogelijke verklaringen voor de groeiende kloof tussen rijk en arm zijn de moeizame wereldeconomie, klimaatverandering en oorlog.

“Hoe rijk de superrijken zijn wordt in allerlei lijstjes bijgehouden,” stelt het rapport, “maar over de armste helft van de mensheid weten we veel minder. Wat we wel weten is dat veel arme mensen hun inkomstenbron kwijtraken: land, natuurlijke bronnen en huizen. Dat komt door onzeker eigendomsrecht, landjepik, landfragmentatie, bodemerosie, klimaatverandering, huisuitzetting en gedwongen migratie.”

Volgens het rapport leven de meest arme mensen in het zuid-oosten van de wereld, met name in India, Afrika en delen van Azië. Slechts één procent van de armen woont in Noord-Amerika, terwijl de helft van de miljardairs daar vandaan komt. Ook binnen Noord-Amerika is de ongelijkheid groot: in Canada zijn twee miljardairs samen evenveel waard als een derde van het hele land, namelijk 33,1 miljard dollar.

Vrouwen ervaren vermogensongelijkheid het sterkst.



Vrouwen ervaren vermogensongelijkheid het sterkst. In veel westerse landen doen vrouwen meer dan zestig procent van al het onbetaalde werk, en bij betaald werk verdienen vrouwen in negentig procent van de gevallen minder voor hetzelfde werk dan mannen. Slechts vijftien tot twintig procent van de topinkomens in westerse landen gaat naar vrouwen.

De rijkste vrouw op aarde – Liliane Bettencourt, eigenaar van L’Oreal – had in 2016 overigens een vermogen van 36,1 miljard dollar.

“Wereldwijd is de kans dat vrouwen deelnemen aan de arbeidsmarkt bijna 27 procentpunten lager dan bij mannen,” stelt het rapport. “Eenmaal op de arbeidsmarkt werken ze vaker zonder rechten. Als ze wel zijn beschermd door arbeidsrecht, verdienen ze vaak nog steeds minder dan mannen.”

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: