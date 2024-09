De Afghaanse producer Shuja Rabbani bracht als eerste EDM naar Kabul

Nederland heeft een onuitputtelijk bron van goede elektronische muziek. We worden elke week wel verwend met nieuwe liedjes van Young Marco en Tom Trago, of er duikt weer een compilatie op met obscure liedjes die in de jaren zeventig zijn opgenomen op Schiermonnikoog.

Maar wat voor leuks wordt er bijvoorbeeld gemaakt in Kenia? En waar wordt er op gedanst in Estland? Klinken die nummers uit Papoea-Nieuw-Guinea een beetje? De komende tijd gaan we op alfabetische volgorde alle landen ter wereld af om te kijken wat voor mooie muziek daar wordt gemaakt. Dat klinkt erg ambitieus – er zijn 196 landen – maar toch gaan we het proberen. Zelfs in Vaticaanstad moet ooit wel een harde track gemaakt zijn, toch? Vandaag beginnen we in Afghanistan.



In dit land heeft nog niet eens de helft van de inwoners toegang tot het internet. Degenen die er wel naar nieuwe muziek kunnen luisteren, moeten daarmee oppassen: dansen in deze regio kan levensgevaarlijk zijn. In 2012 werden zeventien mensen onthoofd door de Taliban nadat ze dansten op een feestje. Gelukkig laat producer Shuja Rabbani zich hierdoor niet afschrikken. Met zijn muziek en twitter-activisme probeert hij dance groot te maken in de hoofdstad Kabul. Daarvoor heeft de Afghaanse producer de hashtag #EDMA in het leven geroepen, wat staat voor EDM Afghanistan. Op zijn account deelt hij alles wat hij meemaakt in het rumoerige land: “My third album is almost ready, can’t wait to share new music with you all! Fresh work to make you twerk!” Maar op een andere dag lees je minder positieve dingen: “And then there was news of another blast in Kabul. Stay safe tweeps!”

Geen enkel liedje van Shuja Rabbani lijkt op de ander: soms dansbaar, soms met Arabische vocalen en soms een tintje psychedelisch. Dimples On Your Lower Back behoort tot de laatste categorie en wordt extra gek dankzij heliumstemmetjes en synthbliepjes. Kuiltjes in de onderrug zijn volgens betrouwbare bronnen als Libelle een vorm van schoonheid, en dat kan je ook zeggen over de muziek van Rabbani.

Volgende stop: Albanië!