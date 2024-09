De Ajax-supporters die stiekem naar verboden uitwedstrijden gaan

Het zijn vreemde weken voor Ajax-supporters die hun team graag naar uitwedstrijden volgen. Afgelopen weekend speelde Ajax uit tegen ADO Den Haag, maar gold er een verbod op uitsupporters. Dit weekend is dat weer het geval als Ajax de Klassieker tegen Feyenoord speelt in de Rotterdamse Kuip. Toch zijn er Ajax-supporters die het niet kunnen laten om incognito naar verboden uitwedstrijden gaan.

VICE Sports sprak met Johan*, die met een klein groepje Ajacieden zijn club altijd achterna reist, ook naar wedstrijden waar een verbod op uitsupporters geldt.

VICE Sports: Ha Johan, hoe heb je het vorig weekend gehad in Den Haag?

Johan: Voor de wedstrijd hadden we weinig spanning, maar eenmaal in de buurt van de parkeerplaats zagen we de stereotype ADO Den Haag-supporters lopen. Toen nam de adrenaline snel toe. Gehuld in onopvallende kleding stapten we de auto uit en liepen gespannen naar het stadion. Bij het stadion zagen we dat er voor onze ingang kinderen stonden, heel veel kinderen. Normaal zou je er niet aan moeten denken om met honderd kinderen om je heen naar Ajax te kijken, maar nu waren we er eigenlijk wel blij mee. Op de tribune verbaasden we ons over het Haagse voorprogramma.

Waarom?

Eerst werd er door de speaker opgeroepen de club positief te steunen, dus geen spreekkoren maar “Come on Den Haag”, maar daarna kwam DJ Darkraver met de vraag: “Hebben jullie zin om te slopen?!!” Hoe fijn is het dan dat je cluppie daarna de baas is op het veld. Een jochie van een plaatselijke voetbal club zat met zijn teamgenoten voor ons en was ook voor Ajax. Wat hebben wij genoten van dat mannetje, die een lange neus trok naar zijn teamgenoten die voor ADO waren. Na de wedstrijd kregen we een kinderijsje en vertrokken we met de drie punten op zak naar Amsterdam.

Een supporter van ADO doet zijn shirt aan, of uit. (Foto via)

Hoe kwamen jullie aan kaartjes?

We hebben door de jaren heen veel connecties opgebouwd binnen het voetbal. Deze kaartjes kregen we via clubcardhouders van ADO die wisten dat wij Ajacieden zijn. Er is veel handel in kaarten. Sommige Ajacieden hebben geen zin in de combiregelingen bij uitwedstrijden en regelen daarom steeds via via kaarten voor thuisvakken. De mensen die de kaarten te koop aanbieden pakken meestal wel een marge op de verkoop. Voor ADO was de officiële prijs 20 euro en wij betaalden 35 euro. Maar dat hebben we ervoor over.

Heb je stiekem gejuicht bij de doelpunten van Ajax?

Minimaal. Zeker na het incident van vorige week tijdens Willem II – Feyenoord denk je wel twee keer na.

Wat had je gedaan als ADO gescoord had? Je kan jezelf natuurlijk niet verraden door stil te blijven zitten.

We hadden afgesproken elkaar in de armen te vallen en in plaats van juichen zachtjes te schelden tussen alle krijsende kinderen. Gelukkig hoefde dat niet.

Waarom kunnen jullie het niet laten om naar verboden uitwedstrijden te gaan?

Een wedstrijd op de televisie kijken hebben we de afgelopen jaren bijzonder slecht ervaren. Het is onwennig. We weten dat onze support niet bijdraagt aan zo’n overwinning in Den Haag, maar toch willen we onze spelers niet alleen laten in dit soort krakers. Bovendien laten we met ons bezoek zien dat het wel degelijk kan: als uitsupporter naar zo’n wedstrijd, als je je maar gedraagt. Het zijn niet alleen maar hooligans die naar de wedstrijden gaan. Wij zijn zelf harde kern. Dat wil zeggen dat we er altijd zijn en onze club positief steunen, zelfs soms tegen beter weten in. Clubliefde is sterker dan een verbod om naar zo’n wedstrijd te gaan.

Beveiliging bij het stadion. (Foto via)

Wat vind je ervan dat er in Nederland een uitverbod geldt op bepaalde wedstrijden?

Dat is echt teleurstellend. Wedstrijden tussen aartsrivalen worden in alle competities ter wereld bezocht door de aanhang van beide clubs, maar in Nederland kunnen we dat blijkbaar niet mogelijk maken. De uitwedstrijden tegen ADO en Feyenoord zijn toch de kersen op de taart. Los van het uitverbod is ook de verstikkende combiregeling echt onhoudbaar. In onze groep zitten ook jongens uit Limburg met een publieke functie, die voor een uitwedstrijd eerst verplicht naar de Arena moeten om zich daar te melden en dan met de bus om 10.30 uur vertrekken voor een wedstrijd om 14.30 uur in Groningen, om daarna weer via Amsterdam terug te moeten naar Limburg. Die jongens zijn voor 90 minuten voetbal meer dan twaalf uur onderweg.

Wat moet er volgens jullie veranderen aan de regelgeving bij uitwedstrijden?

Er zal gekeken moeten worden naar andere landen. In Engeland heeft hooliganisme jarenlang de media beheerst maar uiteindelijk gaan de Spurs naar Arsenal en United naar Liverpool. Of het Duitse model, waar alles qua veiligheid perfect is geregeld en zero-tolerance geldt, waarbij echt wordt opgetreden tegen diegenen die de grens overgaan. Daar geldt het systeem van repressie: na een herhaalde overtreding wordt er steeds zwaarder gestraft. Dat is de basis voor normalisering. Dat bereik je niet met collectieve straffen. Begrijp ons goed: wij zijn tegen stadionverboden die zomaar worden opgelegd omdat iemand een sigaret rookt. We zijn voor normalisering van de regels omtrent voetbalwedstrijden en daardoor dan ook voorstander van gericht straffen van diegenen die daar niet mee om kunnen gaan.

De Kuip waar Ajax op bezoek komt. (Foto via)

Nu staat de Klassieker in de Kuip op het programma. Gaan jullie daar ook heen?

We willen wel maar hebben nog geen kaarten. De supporters van Feyenoord die wij kennen, geven ons geen kaarten en Marktplaats is geen betrouwbare website voor dit soort wedstrijden. Volgend jaar hanteren we een andere aanpak waardoor we er zeker bij zullen zijn. Familieleden of vrienden van ons die weinig met voetbal hebben, kunnen een clubcard kopen. Op die manier kunnen wij dan aan kaartjes komen.

Hoe groot is het risico als je als Ajacied stiekem in de Kuip zit?

Iedereen is daar zo gefixeerd op het spotten van Ajacieden dat je daar bij min vijf graden nog rondloopt met klotsende oksels. Als je per ongeluk een opmerking of beweging maakt die erop wijst dat je een Ajacied bent, is de kans op klappen enorm. De haat tegen Ajax is in 010 groter dan andersom. Wij zijn vooral met onszelf bezig en kijken niet veel naar anderen. Zo zijn er wel meer clubs waar ze ons bloed wel kunnen drinken, zoals in Utrecht. Daar mogen ze het hele jaar als een natte krant presteren, als ze tegen ons maar winnen. Onbegrijpelijk dat de haat tegen ons groter is dan de liefde voor de eigen club. Het zegt iets over Ajax. Niet arrogant, gewoon de beste.

Er zijn ook Feyenoord-supporters die stiekem naar de Arena komen voor Klassiekers. Wat vinden jullie daar van?

Ergens kunnen we het nog wel waarderen ook. Ook zij hebben supporters die hun club altijd en overal steunen. Ze hebben zichzelf wel eens verraden in de Arena met een spandoek waarop woorden stonden waarvan steeds de eerste twee letters samen de naam van die club uit 010 vormden. Dat is humor die we echt wel kunnen waarderen.



