Alexa houdt nu bij hoeveel je zuipt

Alexa, de virtuele persoonlijke assistent die woont in de slimme speaker Amazon Echo, krijgt er telkens nieuwe vaardigheden bij. Ze laat pizza bij je thuis bezorgen, bestelt een taxi voor je date en maakt het je heel makkelijk om niet meer sociaal te zijn. Dankzij een onderzoekscentrum naar kanker kan ze nu ook bijhouden hoeveel je zuipt.

Nadat je My Alcohol Tracker hebt geïnstalleerd, kun je als eigenaar van het apparaat een wekelijks doel instellen en Alexa vragen om je te helpen niet boven dat getal uit te komen. Het programma is ontwikkelt in Groot Brittannië waar alcohol in units wordt gemeten. Een unit alcohol staat voor 10 milliliter pure alcohol. Dus een pint bier is 2 units, een groot glas wijn ongeveer 3,5 en een hele fles achteroverslaan, omdat het apparaat je zenuwachtig maakt, levert je 10 units op. De aanbevolen hoeveelheid units is 14 of minder per week.

“Hey Alexa,” zeg je, terwijl je een flink glas inschenkt. “Vraag mijn alcoholtracker om 4 units aan mijn totaal toe te voegen.” Dat doet ze dan. Aan het einde van de week, vertelt ze je wat de schade is en moedigt ze je aan of geeft ze advies over hoe je minder kunt drinken.

De alcoholtracker is ontworpen door Cancer Research UK om ons er op subtiele wijze op te wijzen dat het drinken van alcoholische dranken het risico op verschillende soorten kanker kan verhogen, waaronder borst-, mond- en darmkanker. “Als goed doel zien we dat technologie een belangrijke rol blijft spelen in het sneller verslaan van kanker, zegt Michael Docherty, technisch directeur bij het onderzoekscentrum in een verklaring. “Alcohol Tracker gebruikt spraaktechnologie om mensen een beter beeld te geven van hun drinkgedrag en helpt ze met allerlei tips om te minderen.”

De grootste motivatie om te minderen zal voor veel mensen waarschijnlijk niet de kleurrijke kaart van het onderzoekscentrum zijn waarop je lichaamsdelen ziet die gevoelig zijn voor kanker. Nee, dat is het wekelijkse getal van de hoeveelheid drankcalorieën die je deze week naar binnen gegooid hebt. Nog erger, het aantal calorieën wordt ook nog eens omgezet in hoeveel donuts dat zijn.

Alexa, als je nu ook mijn donutconsumptie gaat bijhouden, dan bel je maar een taxi om jezelf naar de meest dichtstbijzijnde afvalbak te rijden.