De Amazone is zo heet aan het worden dat rivierdolfijnen massaal sterven

Eerder deze maand zijn er zo’n 150 dolfijnen gestorven in een zijrivier van de Amazone, een massale sterfte die volgens experts gelinkt zou kunnen zijn aan de extreme droogte en hitte die de regio teistert.

De massale sterfte van deze zeldzame rivierdolfijnen heeft de nadruk gelegd op de effecten van door mensen veroorzaakte klimaatverandering, die over de hele wereld voor een verergering van extreme weersomstandigheden zorgt. Wetenschappers bij het Mamirauá-instituut, een lokaal onderzoekscentrum dat door de Braziliaanse overheid wordt gesteund, zegt dat er meer onderzoek nodig zou moeten zijn om de precieze oorzaak van de dode dolfijnen te identificeren, zeker omdat een opkomend El Niño-weerpatroon een factor zou kunnen zijn.

“Het is nog te vroeg om de oorzaak van deze extreme gebeurtenis te achterhalen, maar volgens onze experts heeft het zeker te maken met de droge periode en hoge temperaturen in het Tefémeer, dat op sommige plekken warmer is dan 39 graden Celsius,” zei het instituut in een statement aan CNN.

De sterfte van rivierdolfijnen heeft in het Tefémeer plaatsgevonden, een deel van de noordelijke Braziliaanse Amazone dat zinderende temperaturen heeft meegemaakt die zo’n 5,5 graden Celsius warmer zijn dan het gemiddelde voor die tijd van het jaar. Lokale bewoners en onderzoekers in het gebied hebben ook gerapporteerd dat tijdens de droogte duizenden vissen zijn doodgegaan door een gebrek aan zuurstof in het verswatersysteem.

Zo’n 80 procent van de gestorven dolfijnen zijn “boto”, een roze dolfijnensoort, terwijl de rest tot een grijze soort behoort die “tucuxi” wordt genoemd. Deze dieren hebben zich aangepast aan de verswater-ecosystemen van de Amazone, wat ze tot een relatief kleine habitat beperkt en wat ze dus erg kwetsbaar maakt voor extreme hitte. Massale sterfte van walvissen en andere wijdverspreide oceanische soorten gebeurt echter ook in veel andere delen van de wereld; veel van die gebeurtenissen zouden met klimaatverandering in verband worden gebracht.

De Tefé-regio lijdt onder een buitengewoon gebrek aan regenval in de afgelopen weken, wat bepaalde rivieren en meren een schokkende 3 meter ondieper heeft gemaakt, vergeleken met de gemiddelde waterstand rond deze tijd van het jaar.

“De afgelopen maand in Tefé leek op een science-fiction-klimaatveranderingscenario,” vertelde Daniel Tregidgo, een Brits onderzoeker in het gebied, aan The Guardian. “Regelmatige waarnemingen van roze rivierdolfijnen zijn een van de privileges van in het hart van de Amazone leven. Ik zie ze vrijwel elke keer aan de oppervlakte komen als ik naar de markt ga om te ontbijten, en dan weet ik weer waarom ik hier woon.”

“Het is al treurig om te weten dat er één is overleden, maar om stapels karkassen te zien, om te weten dat deze droogte er meer dan 100 heeft gedood, dat is een tragedie.”

