De artiesten van het Chose Qui Bouge festival tekenen hun zelfportret

Zangers kunnen zingen – dat is hun job – maar kunnen ze ook tekenen? Oké, het is niet echt wat we normaal gezien van hen vragen, maar het leek ons een leuk idee om een gesprek te starten. En dus stuurden Robbing Millions, Tristan, de jongens van 2 Times Nothing en Chibi Ichigo ons hun zelfportret om er samen een babbeltje over te slaan.

Deze artiesten staan op de affiche van Chose Qui Bouge, een digitaal festival dat werd bedacht door Volta. Chose Qui Bouge wil de opkomende Belgische scene in de kijker zetten. Het festival duurt vijf dagen en loopt van 26 tot 30 april. De video’s kan je bekijken op het YouTube Kanaal van Volta.

Robbing Millions (33 jaar)

VICE: Waarom heb je jezelf zo getekend, met een heleboel armen?

Robbing Millions : Omdat ik veel dingen tegelijk doe in mijn homestudio, waar ik het grootste deel van mijn tijd doorbreng. Als muzikant in 2021 heb je een multifunctioneel kantje nodig, een beetje zoals een keukenrobot. Dit interview is het bewijs daarvan: ik moest tekenen. En voor de release van mijn nieuwe album – die gepland staat in juni – heb ik onder andere de cover ontworpen, muziekvideo’s bewerkt en een website gebouwd. Tegelijkertijd werkte ik aan andere projecten waarbij ik betrokken ben én aan de volgende plaat van Robbing Millions. Ik leer elke dag iets nieuws bij, da’s eigenlijk best leuk.

Welk deel van je tekening symboliseert jou het best als kunstenaar?

Eerlijk gezegd weet ik het niet zo goed. Ik ben echt geen krak in zelfanalyse, dat kan soms een probleem zijn. Mijn muziek vertelt zonder twijfel meer over mezelf dan deze tekening. Toen je me vroeg om een zelfportret te tekenen, dacht ik aan mijn laatste Pictionary-ervaring. Ik dacht: “Shit, dit concept is niks voor mij. Ik teken echt als een achtjarige”. Maar ik heb een genadeloos kantje dat er zonder al te veel nadenken voor gaat, uiteindelijk heb ik het met veel plezier gedaan. Dat obsessief kantje van mij zit ook wel in die tekening. Het verslindende aspect van muziek trouwens ook, hij ziet er wel een beetje uit als een achterlijke tiener. In een rockband zitten na je dertigste, zeg jij het maar.

“Mijn tekening ziet er wel een beetje uit als een achterlijke tiener. In een rockband zitten na je dertigste, zeg jij het maar.”

Het Chose Qui Bouge festival zal gestreamd worden. Kan video volgens jou een waarheidsgetrouw portret zijn?

Ik zie mezelf niet graag bezig, zeker niet meteen erna. Ik heb een paar weken – soms zelfs maanden – nodig om alles te verwerken en te kunnen waarderen. Onlangs zag ik een oude liveshow terug van in de AB. Het heeft zes jaar geduurd voordat ik die show rustig kon bekijken en waarderen. Da’s ook waarom ik nogal voorzichtig ben met RM-releases. Naar het nieuwe album kan ik bijvoorbeeld zonder problemen luisteren. Ik kan er zelfs van genieten. Onlangs heb ik een nummer geschreven over je eigen interviews herbekijken – dat levert nogal narcistische en tegelijkertijd absurde momenten op.

Je hoofd ziet er behoorlijk realistisch uit, vergeleken met de tekeningen van de andere artiesten.

Ik heb er even aan gedacht om een citroenvormig hoofd te tekenen, daarna dacht ik aan een meloen. Ik wou het concept van een fruitsalade schetsen. Dat leek me een goede metafoor voor het nieuwe album – het idee van ‘verschillende smaken’ met zoete en bittere ingrediënten. Er zit hier en daar wel wat food content verstopt in de teksten van het album. In tegenstelling tot wat deze foto doet geloven, denk ik dat ik een vrij goed hoofd op m’n schouders heb.

Is er iets waar je compleet gek van wordt?

De notie dat de tijd verstrijkt. Met name het vreemde jaar dat net voorbij is – en naar mijn gevoel zowel eindeloos heeft geduurd als na twee seconden voorbij was – doet mijn hoofd soms tollen. Terugdenken aan bepaalde sleutelmomenten en inzien dat we altijd een beetje te laat beseffen hoe belangrijk die eigenlijk wel niet waren. Dat kan mij ook hoofdpijn bezorgen. De lockdowns hebben een vreemde temporaliteit gecreëerd. Ik heb het gevoel dat ik alle tijd van de wereld heb, maar tegelijkertijd gaat die razendsnel voorbij. Veel mensen om me heen lijken hetzelfde gevoel te hebben.

Tristan (25 jaar)

VICE: Leg jouw tekening eens uit?

Tristan: Ik tekende mezelf in een dynamische pose omdat ik mezelf zie als een expressief persoon.

Welk expressief element van de tekening vertegenwoordigt je het best?

De beweging en de vrijheid die je er in kan terugvinden, aangezien je als kunstenaar een soort van personage kunt creëren en je jezelf daarin volledig kunt uitleven. De gesloten ogen zijn ook een belangrijk detail; op die manier kan ik de muziek het beste aanvoelen en me laten inspireren door mijn muzikanten en de atmosfeer die we samen hebben gecreëerd.

Je tekening is mooi, maar ziet er ook wat onafgewerkt uit. Hou je van die ruwe sfeer in je muziek?

Goh, onafgewerkt is niet het woord dat ik zou gebruiken. Ik zou eerder fluide of misschien zelfs een tikkeltje nonchalant zeggen. Ik hou niet van harde lijnen en ben meer voor sferen die je op verschillende manieren kunt interpreteren.

Dus je ziet jezelf op die manier? Hoe voelt het om jezelf op video te zien?Ik ben erg kritisch als ik mijzelf op beeld zie. Daarom kies ik ervoor om de mensen rondom mij te vertrouwen en hen op hun woord te geloven als er om feedback wordt gevraagd. Ik vind het moeilijk om zoiets te beoordelen omdat het een momentopname is die toen juist en eerlijk aanvoelde. Het zou onnatuurlijk aanvoelen om daar achteraf ‘fouten’ uit te filteren.

“Ik hou niet van harde lijnen en ben meer voor sferen die je op verschillende manieren kunt interpreteren.”

Bepaal je altijd je eigen imago, in clips bijvoorbeeld?

Ik heb in het verleden altijd kunnen samenwerken met enorm getalenteerde mensen, zoals Tobi Jonson en Maya Mees. Ze begrepen mijn visie perfect, waardoor ik samen met hen tot een bepaald imago kon komen.

Wat zijn de volgende stappen die je hoopt te zetten in je carrière?

We zijn momenteel bezig aan de opnames van mijn debuutalbum, dat in de lente van 2022 wordt uitgebracht. Hopelijk is de situatie tegen dan iets minder turbulent, zodat we de plaat kunnen vertalen naar een live set en die ook met het publiek kunnen delen.

Heb je wilde muziekdromen?

Een diner met Björk, Oneohtrix Point Never en MIA.

Jacob, Jorick : Arto et Maurice van 2 Times Nothing

VICE: Hoe oud zijn jullie?

JORICK: We zijn tussen 21 en 27 jaar.

JACOB: De band bestaat nu 7 jaar.

Hoe hebben jullie jullie zelf weergeven op de tekening en waarom?

JACOB: Als een mengelmoes van schetsen. Als je naar de aparte kribbels kijkt willen ze niets zeggen.

JORICK: De individuele focus van onze bandleden is ook niet samenhangend. Maar samen vormen we wel een apart geheel.

ARTO: Tekenen doen we niet vaak maar onze muziek is het resultaat van urenlange kribbel-sessies.

Hoe voelt het om jezelf op video te zien?

ARTO/JACOB: De muziek horen we altijd en daar zijn we op dat moment ook mee bezig. Maar het is fijn om onszelf te zien spelen en eens aan de andere kant te staan, de muziek komt dan ook anders binnen.

Wie of wat zou ervoor kunnen zorgen dat jullie leven volledig op z’n kop staat?

JACOB: Een subsidieaanvraag die aanvaard wordt

JORICK: Een 13de seizoen van “De Pfaffs”

ARTO: CBD waar ge high van wordt

Wat zijn jullie muzikale doelen? Jullie hebben nog geen video’s uitgebracht, maar visuals zijn wel belangrijk in 2021, niet?

JACOB: We hebben onlangs een album opgenomen, dat releasen is op dit moment ons voornaamste doel. We zijn nog bezig met de final touches en beginnen daarna te mixen. Hopelijk kunnen we onze muziek zo snel mogelijk uitbrengen. Bij die release horen natuurlijk ook video’s en eventueel nog livestreams. Het liefst van al met een live publiek, uiteraard.

“Tekenen doen we niet vaak, maar onze muziek is het resultaat van urenlange kribbel-sessies”

Chose Qui Bouge is 100% digitaal. Vinden jullie het raar om zonder publiek te spelen?

Maurice: Ja best wel, zeker met nieuwe muziek. Meestal als we nieuwe nummers schrijven weten we pas echt of het werkt nadat we ze live hebben gebracht op een podium voor een publiek. Na het optreden gaan we er dan opnieuw mee aan de slag. Dat is nu niet meer mogelijk.

Arto: Een live-opname zonder publiek kan ook wel comfortabel zijn. We krijgen bijvoorbeeld de kans om meerdere takes te doen van eenzelfde nummer.

Bij zo’n professionele opname als Chose Qui Bouge voelt het wél aan als een echt concert, omdat er een team is dat naar je luistert en iedereen met de muziek bezig is. De lichten, de camera, het decor… De mise en scène is heel goed uitgewerkt en dat voelde geweldig goed. Het voelde zeker niet aan als ‘zomaar een livestream’.

Chibi Ichigo (22 jaar)

VICE: Hoe heb je jezelf weergegeven in je tekening?

Chibi Ichigo: Zonder details. Omdat ik niet goed kan tekenen, maar ook omdat de voorwerpen rond mijn personage meer zeggen dan haar uiterlijk.

Welk van deze objecten geeft jou het beste weer?

De zonnebloem, denk ik. Ik hou van de zon, maar ik zou ook elke dag oesters kunnen eten.

Inspireren oesters je ook op muzikaal vlak?

Oesters eet ik het allerliefst van alle dingen op de wereld. Ik vind oesters echt een hele vibe, dat benoem ik ook letterlijk in mijn muziek.

“Oesters eet ik het allerliefst van alle dingen op de wereld. Ik vind oesters echt een hele vibe”

Er staat ook een matroesjka op de foto. Op je vorige nummers zong je vaak in het Russisch, is er een reden waarom je bent overgeschakeld naar het Nederlands?

Ik ben niet per se overgeschakeld want mijn laatste nummer – Club Russia – was volledig in het Russisch. Maar ik zing wel meer in het Nederlands tegenwoordig, omdat ik mij dan gemakkelijker kan verwoorden dan wanneer ik in het Russisch zing.

Je hebt al enkele live sessies gedaan (Pilar, AB, …). Hoe zie je jezelf als je zo’n video bekijkt?

Als een kleine aardbei die graag haar muziek laat spreken. ‘T Is gek, maar wel vet.

